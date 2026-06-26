Professor de surfe some no mar de São Conrado e mobiliza operação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros realiza, nesta sexta-feira (26), as buscas pelo professor de surfe José Ricardo Ramos, conhecido como Bocão, desaparecido há três dias no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul, do Rio de Janeiro.

De acordo com relatos, a vítima teria mergulhado por volta das 3h da última quarta-feira (24), próximo ao Hotel Nacional, em direção às Ilhas Tijucas, não sendo mais vista desde então.

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No local, equipes do 3° Grupamento Marítimo e do Centro de Embarcações de Resgate (CER) da corporação atuam de forma contínua, desde o acionamento, realizando varreduras e monitoramento da área com o emprego de motos aquáticas e botes infláveis, viaturas de apoio terrestre e guarda-vidas.

Nas redes sociais, amigos fazem uma campanha em busca do professor que é o responsável pelo projeto Rocinha Surfe Escola.