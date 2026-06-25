Jogos Escolares do RJ levam disputas de handebol ao Norte Fluminense

A região Norte Fluminense será palco de mais uma etapa dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) nos dias 27 e 28 de junho, sábado e domingo. O município de São Fidélis receberá as competições de handebol a partir das 8h, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia, reunindo estudantes-atletas de escolas de diversas cidades da região.

As disputas acontecerão nas categorias feminina e masculina, promovendo o intercâmbio entre jovens atletas e fortalecendo o esporte escolar no interior do estado. Durante os dois dias de competição, as delegações terão a oportunidade de representar seus municípios e instituições de ensino em busca de bons resultados e classificação para as próximas fases dos Jogos.

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A etapa regional reforça a importância do JERJ como ferramenta de desenvolvimento esportivo e educacional, estimulando valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe. Além da competição, o evento contribui para a movimentação da comunidade escolar e para a valorização do esporte como instrumento de formação de crianças e adolescentes.

Realizados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro são uma das maiores competições estudantis fluminenses, reunindo milhares de alunos ao longo do ano em diferentes modalidades esportivas.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) é responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais. Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ), têm sua execução realizada pela ECOS – Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais, organização social sem fins lucrativos responsável pela gestão operacional do projeto, contribuindo para o fortalecimento do esporte educacional e da formação cidadã de estudantes em todo o estado.