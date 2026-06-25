Chuva continua nesta quinta e sexta-feira; Confira a previsão do tempo para o fim de semana!

Nesta quinta e sexta-feira há previsão de chuva durante o dia - Foto: Divulgação/Vitor d'Avila

Nesta quinta e sexta-feira há previsão de chuva durante o dia - Foto: Divulgação/Vitor d'Avila

Muitos cariocas estão sentindo falta dos 40º C, mas a expectativa é que o frio continue durante a semana, com previsão de pequeno aumento da temperatura no final de semana, que não terá chuva. De acordo com o Clima Tempo, as temperaturas podem chegar a 27ºC . Confira a previsão do tempo para Niterói e São Gonçalo.

São Gonçalo

Quinta-feira (25): Período da manhã chuvoso, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva até o período da noite. A temperatura mínima chega a 19ºC e a máxima é 21ºC.

Sexta-feira (26): No período da manhã haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira. Durante a noite, o céu estará com muitas nuvens, mas tempo firme. A temperatura mínima será de 20ºC e a máxima de 23ºC.

Sábado (27): De dia haverá sol com muitas nuvens com períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens. A temperatura mínima é de 20ºC e a mínima de 25ºC.

Domingo (28): Dia de sol com algumas nuvens e névoa durante o amanhecer. No período da noite o céu estará limpo. A temperatura mínima prevista será de 20ºC e 27ºC.

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Niterói

Quinta-feira (25): Período da manhã chuvoso, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva até o período da noite. A temperatura mínima chega a 20ºC e a máxima é 22ºC.

Sexta-feira (26): No período da manhã haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira. Durante a noite, o céu estará com muitas nuvens, mas tempo firme. A temperatura mínima será de 20ºC e a máxima de 23ºC.

Sábado (27): De dia haverá sol com muitas nuvens com períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens. A temperatura mínima de 20ºC e a mínima de 24ºC.

Domingo (28): Dia de sol com algumas nuvens e névoa durante o amanhecer. No período da noite o céu estará limpo. A temperatura mínima prevista será de 20ºC e 26ºC.