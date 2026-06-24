Grande asteroide passará próximo a Terra nesse sábado

Um asteroide vai passar próximo à Terra, sem chance de colisão, neste sábado (27), e poderá ser observado por pequenos telescópios ou binóculos potentes, de acordo com a Agência Especial Europeia (ESA).

"A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos, embora desta vez a Lua, brilhante e próxima, possa dificultar a observação no momento" em que o asteroide estiver mais próximo, alertou Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA.

O corpor rochoso foi descoberto em 1997 e nomeado de (152637) 1997 NC1. De acordo com alguns cálculos, estuma-se que o asteroide tenha um tamanho estimado entre 750 e 1.650 metros.

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O asteroide atingirá seu ponto mais próximo da Terra no sábado, às 8h14 da manhã deslocando-se a uma velocidade de 8,9 km/s.

O meteoro será visível em regiões do Hemisfério Norte durante sua fase de aproximação, em praticamente todo o mundo em seu ponto de maior aproximação e apenas no Hemisfério Sul quando se afastar da Terra.