São João Batista reúne fé, tradição e devoção no dia do padroeiro de Niterói

Niterói celebra nesta quarta-feira (24) o Dia de São João Batista - Foto: Yuri Messias

Niterói celebra nesta quarta-feira (24) o Dia de São João Batista - Foto: Yuri Messias

Niterói celebra nesta quarta-feira (24) o Dia de São João Batista, padroeiro da cidade. Desde as primeiras horas da manhã, centenas de fiéis passam pela Igreja Matriz de São João Batista, no Centro, para participar das missas, agradecer às graças alcançadas e manter viva uma das tradições religiosas mais importantes do município.

A programação especial inclui missas às 8h, 9h30 e 11h. Ao meio-dia, acontece o tradicional almoço com o famoso Angu à Baiana, um dos momentos mais aguardados da festa. Às 14h, é celebrada mais uma missa e, às 16h, o arcebispo Dom José Francisco preside a Missa Solene, seguida da tradicional procissão pelas ruas do Centro de Niterói. A celebração também conta com diversas barracas montadas ao redor da Praça São João, oferecendo comidas típicas, doces e outras atrações para os visitantes. O encerramento da programação inclui a transmissão do jogo entre Brasil e Escócia, às 19h, e o show da cantora Neidinha Rocha, às 21h.

A programação especial inclui missas às 8h, 9h30 e 11h | Foto: Yuri Messias

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A devoção ao santo se faz presente em histórias de fé compartilhadas pelos fiéis. Entre elas está a de Regina Pantoja, de 60 anos, que participa da celebração para agradecer uma graça alcançada.

Devota de São João Batista, ela conta que há cerca de dez anos enfrentou uma semana de fortes dores provocadas por cálculos renais e precisou buscar atendimento médico diversas vezes. Durante esse período, intensificou as orações a Deus, a Nossa Senhora e ao padroeiro de Niterói.

Regina Pantoja, de 60 anos | Foto: Yuri Messias

“No dia 24 de junho, consegui expelir uma pedra enorme que estava me causando muito sofrimento. Para mim, foi uma graça alcançada. Desde então, minha devoção ficou ainda mais forte”, relata.

Neste Dia de São João, Regina retorna à igreja para agradecer e deixa uma mensagem aos demais devotos. “A gente nunca pode perder a fé. Os santos nos mostram o caminho da santidade e intercedem por nós junto a Deus. O principal é confiar e acreditar.”

O casal Luci e Paulo Francisco também participa das comemorações e destaca a importância da data para os católicos.

O casal Luci e Paulo Francisco também participa das comemorações | Foto: Yuri Messias

“É um dia muito importante para nós. Temos muita devoção a São João Batista e sempre participamos das missas. Hoje estamos aqui para rezar pela nossa cidade, pelo nosso padroeiro e também para agradecer. É um momento de fé e gratidão”, afirmam.

Para eles, a principal mensagem deixada pelo santo é a esperança. “São João anunciou a esperança, que é Jesus Cristo. Mesmo diante das dificuldades, é importante manter a fé e acreditar que dias melhores virão.”

Tradição que atravessa gerações

Além das celebrações religiosas, o tradicional Angu à Baiana movimenta dezenas de voluntários e atrai visitantes de diferentes cidades do estado.

O tradicional Angu à Baiana movimenta dezenas de voluntários | Foto: Yuri Messias

A voluntária Iracema Corrêa dos Santos, de 89 anos, acompanha os preparativos da festa e conta que o trabalho começa muito antes do dia 24 de junho. “Nós começamos os preparativos na semana passada. Tem que descascar cebola, cortar as carnes e organizar tudo. É um trabalho grande, mas feito com muito amor”, conta.

A voluntária Iracema Corrêa dos Santos, de 89 anos | Foto: Yuri Messias

Segundo ela, a fama do prato ultrapassa os limites de Niterói. “Encontrei uma senhora de Cabo Frio que vem todos os anos para comer o angu. Tem muita gente de fora que participa dessa tradição.”

Uma das responsáveis pela preparação do prato, Carmelita Maia, conhecida pelos frequentadores como Dona Carmem, participa da organização há quatro décadas.

“Faço esse trabalho há 40 anos. Este ano foram 15 dias de preparação para deixar tudo pronto. Vem gente do Rio, de Saquarema e de vários lugares para experimentar o nosso angu”, afirma.

Ela garante que o sucesso da receita está na tradição mantida ao longo dos anos. “Esse é o tradicional angu de Niterói. Tem angu em vários lugares, mas igual a esse aqui não tem.”

A fama do prato ultrapassa os limites de Niterói | Foto: Yuri Messias

Fé, tradição e encontro

Para o pároco da Igreja São João Batista, padre Luiz Cássio, a celebração representa um momento de renovação da fé e de encontro com os ensinamentos deixados pelo santo.

O pároco da Igreja São João Batista, padre Luiz Cássio | Foto: Yuri Messias

“São João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor e anunciou a verdade. Ele nos ensina a buscar a caridade, a justiça, a misericórdia e o amor. Hoje, as pessoas continuam procurando esse encontro com Jesus, e São João nos ajuda nessa caminhada”, destaca.

O sacerdote também ressalta a dimensão da festa deste ano. Segundo ele, cerca de dois mil pratos do tradicional Angu à Baiana devem ser vendidos ao longo do dia, resultado do trabalho de uma grande equipe de voluntários que ajuda a manter viva uma das tradições mais conhecidas da cidade.

Sob supervisão de Marcela Freitas