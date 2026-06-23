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Empresária que levou nove facadas do companheiro conhece equipe médica que a salvou em SG e passará por mais uma cirurgia

Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e emocionada, não conteve as lágrimas ao agradecer aos profissionais que a atenderam

relogio min de leitura | Redação 23 de junho de 2026 - 20:43
Após quase uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Bruna segue internada na clínica médica do HEAT
Após quase uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Bruna segue internada na clínica médica do HEAT -

A empresária Bruna Dias, de 40 anos, vítima de feminicídio em São Gonçalo há cerca de um mês, conheceu na tarde desta segunda-feira (22), os dois principais médicos que a atenderam assim que chegou ao Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Emocionada, ela não conteve as lágrimas ao agradecer ao cirurgião geral Rafael Calazans e ao anestesiologista Renato Rodrigues: “muito obrigada!”.

Após quase uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Bruna segue internada na clínica médica do HEAT. A paciente aguardava a liberação dos profissionais da neurocirurgia e da cardiologia para realizar uma cirurgia na mão, que teve um dos tendões rompidos enquanto ela tentava se defender do ataque. O procedimento cirúrgico acontece nesta terça-feira (23).

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"Só tenho a agradecer a Deus por estar viva. Em seguida a todos os médicos e equipe do hospital. Não vejo a hora de ir para casa, ficar com meus filhos, minha família. Mas está chegando ao fim esse momento ruim", relatou Bruna.  

Imagem ilustrativa da imagem Empresária que levou nove facadas do companheiro conhece equipe médica que a salvou em SG e passará por mais uma cirurgia

O ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Alcântara. O marido a feriu com golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ao todo foram nove perfurações. A empresária chegou a ser entubada e hoje tem sequelas no lado direito do rosto.

Na última sexta-feira (17), o autor do crime, Paulo Victor Ferreira da Silva foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara) durante a Operação Integrada Mulher Segura. “Ele tentou me matar e fugiu. No dia seguinte se apresentou na delegacia, após o flagrante, e foi solto. Temos que mudar essas leis. É muita impunidade”, garante Bruna.

Tags:

Direitos das Mulheres Feminicídio saúde da mulher

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