Quina de São João sorteia R$ 260 milhões no final de semana e apostadores correm às casas lotéricas

O concurso n° 7.051 da Quina de São João, não acumula, e vai sortear R$ 260 milhões - Foto: Yuri Messias

O concurso n° 7.051 da Quina de São João, não acumula, e vai sortear R$ 260 milhões - Foto: Yuri Messias

Os brasileiros têm mais uma oportunidade de ficar milionários, desta vez com a Quina de São João, com prêmio de R$ 260 milhões. O sorteio será às 14h, no próximo domingo (28).

O concurso nº 7.051 da Quina de São João não acumula. Sendo assim, o prêmio vai para quem acertar as cinco dezenas. Porém, caso isso não ocorra, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem quatro números e assim por diante, conforme prevê a regra estabelecida pelas Loterias Caixa. Por causa das boas chances, os apostadores correm até as casas lotéricas para fazer sua "fezinha".

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O sorteio ocorre todo ano e jogar na Quina de São João já se tornou tradição desta época do ano. Alguns sortudos conseguem ganhar uma certa quantia, apesar de pequena, como é o caso do artesão Arthur Gomes, de 69 anos.

“Todo ano eu jogo. Já cheguei a quase ganhar, mas não perto, fiz três pontos no máximo, não ganhei muito não. Mas a gente tenta”, disse o apostador esperançoso, que também joga em outras modalidades de apostas.

**Foto 1 – Arthur Gomes** Arthur Gomes, de 69 anos, aposta na Quina de São João e sonha com estabilidade financeira para proporcionar mais conforto à família | Foto: Yuri Messias

Em busca dos R$ 260 milhões, Arthur faz planos com o valor milionário.

“Eu acabei de jogar na Quina de São João. Eu quero ter estabilidade financeira e mais nada. O resto é curtir a vida, aproveitar a vida e dar um bom conforto para toda a família”, disse o artesão.

Apesar de o sorteio ser no final de semana, alguns apostadores encaram esse momento com muita cautela e deixam para registrar suas apostas próximo ao último dia, tendo, assim, tempo suficiente para escolherem com calma os números que podem mudar suas vidas e transformá-los nos mais novos milionários.

“Eu pretendo jogar na Quina de São João. Então, quando chegar mais próximo, eu vou jogar. Vou marcar o jogo e fazê-lo. Prefiro assim, porque eu marco o jogo em casa, vou separando os números, aproveito os resultados que já deram e vou vendo qual deu, qual não deu. Vou aproveitando e fazendo o próximo jogo mais próximo”, contou o aposentado Paulo César, de 72 anos, que planeja ajudar a família e pessoas que precisam caso ganhe o valor total.

O aposentado Paulo César, de 72 anos, prefere escolher os números com antecedência e planeja ajudar familiares e pessoas em situação de necessidade caso seja premiado | Foto: Yuri Messias

As casas lotéricas estão registrando um aumento significativo na procura pelo jogo da Quina de São João. Uma casa lotérica em São Gonçalo tem a expectativa de aumentar as apostas até o dia do sorteio.

"A procura está muito boa, estamos vendendo bem e a intenção é aumentar mais essa procura. O bolão da Quina vai ocorrer no dia 28 no domingo, as pessoas têm até sábado para fazer os jogos", disse a atendente da lotérica, Michele Santos, de 43 anos.

A atendente Michele Santos destaca o aumento na procura por apostas da Quina de São João em lotérica de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

A Caixa determinou que as apostas simples devem ser registradas até as 22h de sábado (27). Mas os bolões podem ser realizados até as 13h de domingo. Ainda de acordo com a instituição financeira, as apostas podem ser registradas em casas lotéricas de todo o Brasil, por meio do portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa e também pelo Internet Banking, apenas para correntistas.

Como jogar?

Os apostadores de primeira viagem devem selecionar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Além disso, há a opção da "Surpresinha da Quina", quando os números são selecionados pela própria Caixa Econômica Federal.

Sob supervisão de Marcela Freitas