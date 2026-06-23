Paty do Alferes recebe projeto com atividades de ginástica e futebol gratuitas
Desenvolvido pela Di Blasi Gestão, o projeto apostou no esporte como instrumento de inclusão e transformação social
O Saúde e Vida Paty do Alferes foi uma iniciativa voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida por meio do esporte, oferecendo atividades físicas gratuitas à população do município. Com duração de 10 meses, o projeto levou uma programação contínua aos espaços esportivos locais, ampliando o acesso da comunidade a práticas saudáveis.
Desenvolvido pela Di Blasi Gestão, o projeto apostou no esporte como instrumento de inclusão e transformação social. As atividades de futebol e ginástica foram estruturadas para atender pessoas de diferentes faixas etárias, criando um ambiente acessível, dinâmico e acolhedor.
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A proposta foi além da prática esportiva. O Saúde e Vida Paty do Alferes impactou positivamente a rotina dos participantes, incentivando o desenvolvimento de valores como disciplina, cooperação, responsabilidade e autoconfiança. Todas as atividades foram conduzidas por profissionais qualificados, garantindo segurança e qualidade no acompanhamento.
Outro ponto de destaque é a ocupação ativa dos espaços esportivos da cidade, que passaram a ser utilizados de forma organizada e constante. Isso contribuiu para o fortalecimento do convívio social, a valorização dos equipamentos públicos e a construção de ambientes mais integrados e seguros.
Como resultados, o projeto promoveu melhorias na saúde física e emocional dos participantes, estimulou hábitos mais saudáveis e colaborou para a redução de situações de vulnerabilidade social.
Monalu Di Blasi, diretora presidente da Di Blasi Gestão, destaca: “O Saúde e Vida Paty do Alferes reafirma o compromisso de levar mais oportunidades, bem-estar e desenvolvimento para as comunidades atendidas”.
Para a Light, que é patrocinadora da ação, a parceria reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento social por meio de iniciativas que promovem inclusão, bem-estar e cidadania. A empresa tem investido continuamente em projetos culturais, esportivos e educacionais por meio de patrocínios realizados via leis de incentivo e de ações próprias.
"O projeto amplia o acesso ao esporte e contribui para a melhoria da qualidade de vida em territórios onde atuamos. Acreditamos que iniciativas como essa transformam vidas, fortalecem vínculos e iluminam novos caminhos", afirma Daniel Mendonça, superintendente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Light.
Sobre a Di Blasi Gestão
Fundada em 1993, a Di Blasi Gestão atua na criação e execução de projetos em diversas áreas, como esporte, cultura, saúde, educação, sustentabilidade e inclusão social, por meio de parcerias com a iniciativa privada e o poder público em todo o Brasil.
Sobre a Light
Presente em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo toda a Região Metropolitana, a Light é uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. Todos os dias, cerca de 11,6 milhões de pessoas - mais de 70% da população do RJ - realizam sonhos, constroem projetos, desfrutam de momentos importantes e saem para trabalhar com a energia levada pela companhia, que completou 120 anos e tem sua história interligada ao desenvolvimento do estado.
Com um time de 11 mil profissionais diretos e indiretos e investimento constante em equipamentos e tecnologia de ponta para a manutenção de sua rede, a Light monitora em tempo real toda a sua área de cobertura para prestar um serviço eficiente e de qualidade.