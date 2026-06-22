Viradouro festeja 80 anos neste sãbado

A noite contará com show da Banda Celebrare. Cantora Gau Silva e segmentos da Viradouro, Beijas Flor e Portela também estarão no evento - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A noite contará com show da Banda Celebrare. Cantora Gau Silva e segmentos da Viradouro, Beijas Flor e Portela também estarão no evento - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A Unidos do Viradouro, fundada em 24 de junho de 1946, celebra seus 80 anos com uma grande festa neste sábado, dia 27, às 19h, em sua quadra. O evento, que vai marcar as oito décadas de história da escola de Niterói, reunirá atrações musicais, segmentos da agremiação, escolas convidadas e a comunidade vermelha e branca.

A noite contará com show da Banda Celebrare, que apresentará clássicos das décadas de 1970 e 1980. A programação terá ainda a abertura da cantora Gau Silva, apresentação do Time Viradouro e DJ Falcão nos intervalos.

Leia também:

Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

Segundo lote de restituição do IRPF 2026 pode ser consultado nesta terça

Portela, madrinha da Viradouro e recordista de títulos do Carnaval carioca, com 22 conquistas, e Beija-Flor, vice-campeã do Carnaval, também participarão da celebração. As duas escolas convidadas prometem levar seus artistas do primeiro time à festa da Viradouro, incluindo as musas Vick Campos (Portela), Carla Cachoeira (Beija-Flor), que estiveram, recentemente, na Cidade do Samba para um ensaio fotográfico com Carol Macharethe, beldade da escola anfitriã.

Os ingressos custam R$30. Informações sobre camarotes podem ser obtidas pelo telefone (21) 2828-0658.