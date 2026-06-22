Prazo para inscrições no Aluguel Universitário termina na próxima segunda-feira (29)

Atualmente, cerca de 1.200 estudantes já são beneficiados pelo programa, que foi ampliado neste ano com a oferta de mil novas vagas - Foto: Divulgação

Atualmente, cerca de 1.200 estudantes já são beneficiados pelo programa, que foi ampliado neste ano com a oferta de mil novas vagas - Foto: Divulgação

Estudantes de instituições de ensino superior públicas e privadas de Niterói têm até a próxima segunda-feira (29) para se inscrever no terceiro edital do Programa Aluguel Universitário. A iniciativa da Prefeitura de Niterói oferece um subsídio mensal de R$ 700 para ajudar universitários de menor renda a custear o aluguel de imóveis no Centro e nos bairros vizinhos de São Domingos e São Lourenço, contribuindo para a permanência no ensino superior.

Atualmente, cerca de 1.200 estudantes já são beneficiados pelo programa, que foi ampliado neste ano com a oferta de mil novas vagas. A iniciativa tem ajudado jovens de diferentes regiões do estado, do país e até do exterior a permanecerem em Niterói durante a graduação e a pós-graduação.

O Aluguel Universitário foi criado para enfrentar um dos principais desafios do ensino superior: a permanência estudantil. O programa contribui para combater a evasão e ampliar as condições para que os estudantes concluam sua formação acadêmica.

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“O acesso à universidade avançou muito nos últimos anos, mas o desafio da permanência continua sendo uma realidade para muitos jovens. Acompanhamos de perto os beneficiários e vemos como a possibilidade de morar próximo à universidade traz mais tranquilidade para os estudos e ajuda esses jovens a construírem seus projetos de vida”, afirmou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.

Reconhecido como uma iniciativa inovadora de apoio à permanência estudantil, o programa de Niterói tem servido de referência para o debate sobre políticas públicas voltadas aos universitários em todo o Brasil.

“Desde o primeiro edital, temos levado essa experiência de Niterói para a UNE e para os debates que promovemos em todo o país, porque ela precisa inspirar outras cidades. O Brasil avançou muito na democratização do acesso ao ensino superior com políticas como a Lei de Cotas, o ProUni e o Fies, mas ainda enfrenta um grande desafio, que é a permanência estudantil. Não podemos aceitar que estudantes abandonem seus sonhos e deixem a universidade por falta de condições de permanecer. Por isso, estamos debatendo uma política nacional inspirada no exemplo de Niterói, que mostra como investir na permanência é investir no futuro da juventude e do Brasil”, destacou a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges.

Entre os estudantes inscritos no terceiro edital está Maria Fernanda Almeida, aluna de Biomedicina da Universidade Federal Fluminense. Moradora de Marambaia, bairro localizado na divisa entre São Gonçalo e Itaboraí, ela vê no programa uma oportunidade de reduzir o tempo gasto nos deslocamentos diários e ter mais qualidade de vida para se dedicar à graduação.

“Hoje eu gasto cerca de três horas por dia no deslocamento. Preciso acordar muito mais cedo e acabo chegando tarde em casa, o que reduz o tempo que tenho para estudar. Conseguir uma moradia aqui vai facilitar não só os meus estudos, mas também a minha vida pessoal”, contou.

Quem pode participar

As vagas são destinadas a estudantes de instituições públicas e privadas de Niterói com renda familiar de até três salários mínimos e matrícula ativa. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho pela plataforma Colab e pelo site oficial do programa: niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario.