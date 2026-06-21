'Derrame' de alarmes falsos após invasão ao sistema da Defesa Civil atingiu milhões de brasileiros

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff - Foto: Reprodução/Print Meter Google

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff - Foto: Reprodução/Print Meter Google

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff, esclareceu neste sábado (20), que ao todo, foram emitidas 10 alertas distintos durante a invasão ao sistema da Defesa Civil que disparou mensagens falsas durante a madrugada.

Wolff não precisou quantas pessoas foram atingidas pela invasão ao sistema, mas mencionou que o alerta falso foi disparado a "milhões de brasileiros".

“Foram nove mensagens emitidas pelo Cell Broadcast (sistema implantado em 2025) e 1 pelo sistema SMS (sistema utilizado desde 2014 e substituído no ano passado), afirmou.

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Além do alerta sonoro, as mensagens continham texto que mencionavam termos como “misantropia” e “invasão alienígena” e foram distribuídos entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20).

De acordo com o secretário, o trabalho de investigação que está sendo realizado pela Polícia Federal junto à equipe técnica da Defesa Civil irá determinar se as mensagens foram enviadas por uma pessoa ou um grupo articulado. O local de emissão das mensagens ainda não foi confirmado.

“Sabemos que o primeiro alerta partiu do Paraná. Depois que o acesso foi desativado, outras mensagens foram emitidas”, disse Wolff.

O secretário ainda afirmou que essa “não é a primeira vez que sistemas de órgãos públicos são atacados por hackers cometendo crimes cibernéticos”, e que “Lamentavelmente têm pessoas que se propõem a fazer um desserviço à nação”