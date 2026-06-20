Alerta falso da Defesa Civil assusta moradores de diversas cidades do país durante a madrugada

Moradores do Rio de Janeiro e de outras cidades do país foram surpreendidos, na madrugada deste sábado (20), por um alerta sonoro enviado aos celulares. A notificação exibiu um aviso de alerta extremo sobre “misantropia”.

De acordo com o dicionário Michaelis, misantropia é o horror ou aversão à natureza humana, também podendo se referir ao estado de isolamento, tristeza, depressão ou melancolia.

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Alguns moradores do Rio de Janeiro relataram receber mensagens incomuns e com erros de escrita, como "misantropi4" e “misantropo ADRESS RJ burros dms pprt”, o que reforçou as suspeitas de um possível ataque hacker no sistema da Defesa Civil.

Após a repercussão, a Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que não realizou o disparo e destacou que não havia, naquele momento, qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais que justificasse um alerta à população.

Já a Defesa Civil Nacional informou que o sistema foi retirado do ar por volta de 1h30 após a identificação de um possível ataque hacker. Segundo o órgão, a plataforma permanecerá indisponível até que sejam restabelecidas todas as condições de segurança

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Federal.