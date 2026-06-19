Prazo para contestar descontos indevidos do INSS termina esse sábado

Prazo para contestação de descontos indevidos do INSS vai até esse sábado (20) - Foto: Divulgação/INSS

Prazo para contestação de descontos indevidos do INSS vai até esse sábado (20) - Foto: Divulgação/INSS

Aposentados e pensionistas vítimas de fraude do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) tem até esse sábado (20) para contestar descontos não autorizados em seus benefícios. O procedimento é obrigatório para as pessoas que desejam aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo Governo Federal.

De acordo com o órgão, 4,5 milhões de pessoas já foram reembolsadas até o momento. Isso equivale a mais de R$ 3 bilhões.

Quem perder o prazo pode ficar de fora da negociação para receber os valores que foram descontados indevidamente. Após fechar o acordo, as pessoas lesadas recebem o valor corrigido em até três dias úteis.

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Para ter direito a devolução dos valores descontados o cidadão deve seguir o passo a passo:

- Contestar o desconto: verificar se houve cobranças associativas não autorizadas e informar ao INSS (pelo Meu INSS ou nas agências dos Correios).

- Aguardar a resposta: a entidade tem até 15 dias úteis para se manifestar.

- Aderir ao acordo: caso a entidade não responda ou apresente documentação irregular, o sistema libera a opção de adesão para receber o valor.

A pessoa pode verificar se foi alvo de descontos indevidos no aplicativo ou no site Meu INSS, pelo telefone 135 ou em uma agência dos Correios. Porém, a adesão ao acordo de ressarcimento não pode ser feita por telefone.