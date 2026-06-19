Pablo Marçal cobra R$ 497 para quem quiser assistir ao jogo do Brasil com ele

O influenciador e ex-candidato a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, divulgou nas suas redes sociais a venda de ingressos para aqueles que desejam assistir o jogo entre Brasil e Haiti, nessa sexta-feira (19), com ele. A entrada custa R$ 497 e pode ser parcelada em até doze vezes de R$ 50,44.

Segundo a descrição, a compra de um ingresso da direito a um acompanhante. O evento acontecerá em um centro empresarial na região de Alphaville, área nobre da cidade de Barueri, em São Paulo.

"Nessa sexta-feira, dia 19/06, às 21h, vamos acompanhar o segundo jogo da nossa Seleção Brasileira, e eu tô juntando a turma para torcermos juntos! Bora?", diz a publicação de Marçal.

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A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nessa sexta-feira (19), às 21h30.