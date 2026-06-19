Academia de jiu-jitsu oferece aula gratuita de defesa pessoal para mulheres neste sábado (20)

Mulheres interessadas em defesa pessoal podem participar de uma aula gratuita de Jiu-Jitsu neste sábado (20), às 10h, na Academia Escola de Lutas Vitor Falcão, em São Gonçalo. A escola fica na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2755, no bairro Lindo Parque.

A aula de jiu-jitsu será ministrada pela faixa-preta na modalidade, Jaqueline Fernandes, para mulheres que queiram aprender a se defender, pois a arte marcial oferece técnicas para sair de situações perigosas, por exemplo.

“Hoje eu vejo o Jiu-Jitsu como muito mais do que um esporte. Para nós, mulheres, ele é uma ferramenta de defesa pessoal, autoconfiança e segurança. Nem sempre seremos as mais fortes fisicamente, mas o Jiu-Jitsu nos ensina técnicas que podem nos ajudar a nos defender e criar oportunidades para sair de situações de risco. E também trabalha a confiança. Quando treinamos, aprendemos a controlar o medo, a manter a calma sob pressão e a acreditar mais em nós mesmas”, disse a dona da academia, Thaina de Vargas Falcão, de 31 anos.

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O evento além do esporte vai proporcionar às mulheres momentos de apoio e solidariedade, regado com um belo café da manhã.

O evento busca oferecer para mulheres conhecimento técnico para sair de situações de perigo | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Serviço:

Evento - Aula Gratuita de Jiu-Jitsu para mulheres

Dia - 20/06

Horário: 10h

Local: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2755 - Lindo Parque, São Gonçalo - Academia Escola de Lutas Victor Falcão.

Sob supervisão de Marcela Freitas