Avanço dos vapes entre jovens acende alerta para a saúde pública

Em um cenário de crescente preocupação com o avanço dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), conhecidos popularmente como cigarros eletrônicos, vapes e pods, uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) vem produzindo evidências para compreender os impactos desses produtos sobre o controle do tabagismo no Brasil.

O estudo multidisciplinar “Dispositivos Eletrônicos para Fumar e seus impactos para o controle do tabagismo”, coordenado pela pesquisadora Neilane Bertoni, utiliza técnicas de Ciência de Dados para investigar padrões de consumo, estratégias de comercialização e os riscos associados ao uso desses dispositivos, especialmente entre adolescentes e jovens.

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Metodologias inovadoras

Diferentemente dos levantamentos tradicionais, o estudo utiliza ferramentas digitais e métodos inovadores para acompanhar a dinâmica do mercado e do consumo dos DEFs no ambiente online.

Entre as estratégias adotadas estão:

* Monitoramento do mercado digital (Web-scraping): coleta automatizada de dados em sites de venda online para avaliar a disponibilidade dos produtos, sua diversidade e as estratégias de marketing utilizadas para atrair consumidores.

* Recrutamento estratégico via internet (Web-RDS): aplicação do método Respondent-Driven Sampling para alcançar redes de usuários e identificar perfil, prevalência de uso, motivações e percepção de risco.

O estudo multidisciplinar utiliza técnicas de Ciência de Dados para investigar padrões de consumo | Foto: Divulgação

* Análise integrada de dados: cruzamento de informações quantitativas e qualitativas, estruturadas e não estruturadas, para construir um panorama abrangente sobre o consumo dos dispositivos e seus usuários.

* Monitoramento da prevalência: avaliação de dados provenientes de grandes inquéritos nacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) e o Vigitel.

O desafio do “efeito gateway”

Um dos principais focos da pesquisa é reunir evidências sobre o chamado “efeito gateway”, hipótese que aponta para o potencial dos dispositivos eletrônicos para fumar de favorecer a iniciação ao cigarro convencional e ao uso de outros produtos derivados do tabaco. Segundo Neilane Bertoni, a atratividade dos DEFs entre adolescentes e jovens pode representar um risco para os avanços conquistados pelas políticas de controle do tabagismo nas últimas décadas.

“É importante reunirmos evidências que nos apoiem na compreensão do chamado ‘efeito gateway’, ou seja, o potencial dos DEFs de favorecer a iniciação e uso do cigarro convencional e de outros produtos de tabaco. Muitos jovens que antes conseguiam ser protegidos da iniciação ao tabagismo podem ter esse caminho facilitado pelos DEFs, especialmente porque esses produtos costumam ser percebidos como menos nocivos e mais atrativos, devido à presença de sabores e aromas doces e frutados. Uma vez estabelecida a dependência à nicotina, o adolescente pode passar a utilizar outros produtos de tabaco mais acessíveis e disponíveis para manter essa dependência”, explica a pesquisadora.

Investimento em conhecimento científico

A pesquisa recebeu fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), reforçando o compromisso da instituição com a produção de conhecimento científico voltado a desafios contemporâneos da saúde pública. Para a presidente da FAPERJ, Caroline Alves, estudos dessa natureza são essenciais para orientar ações de prevenção e fortalecer políticas públicas baseadas em evidências.

“O avanço dos dispositivos eletrônicos para fumar representa um desafio importante para a saúde pública. Investir em pesquisas que ampliem o conhecimento sobre esse fenômeno é fundamental para apoiar estratégias de prevenção, fiscalização e conscientização, especialmente entre os jovens. A FAPERJ tem o compromisso de fomentar pesquisas capazes de gerar impacto social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirma Caroline Alves.

Evidências para orientar políticas públicas

Embora a comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar seja proibida no Brasil, esses produtos continuam circulando amplamente por canais digitais e redes sociais. O apelo visual, a variedade de sabores e a percepção equivocada de que seriam menos prejudiciais à saúde têm contribuído para sua popularização, especialmente entre os mais jovens.

Ao integrar ciência de dados e saúde pública, a pesquisa busca fornecer informações estratégicas para órgãos de fiscalização, gestores públicos e profissionais de saúde. Os resultados poderão subsidiar ações de monitoramento do comércio online, campanhas de conscientização mais direcionadas e estratégias de prevenção adaptadas aos perfis de usuários identificados pelo estudo.

A expectativa é que as evidências produzidas contribuam para fortalecer a capacidade de resposta das instituições brasileiras diante dos desafios impostos pelos dispositivos eletrônicos para fumar, protegendo especialmente as novas gerações dos riscos associados à dependência da nicotina e ao consumo de produtos derivados do tabaco.