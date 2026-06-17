Projeto Gerson vive a experiência de aprendizado e integração no Centro de Treinamentos do Fluminense, em Xerém, na Baixada

Troca de experiências esportivas foram a tônica nas duas partidas realizadas no CT do Fluminense - Foto: Divulgação/Projeto Gerson

Troca de experiências esportivas foram a tônica nas duas partidas realizadas no CT do Fluminense - Foto: Divulgação/Projeto Gerson

As equipes de futebol do Projeto Gerson viveram um dia inesquecível nesta semana. Os atletas das categorias Sub-11 e Sub-13 realizaram uma visita ao Centro de Treinamento de Xerém, casa das categorias de base do Fluminense Football Club, onde participaram de jogos amistosos e de uma importante troca de experiências esportivas.

A atividade proporcionou aos jovens atletas a oportunidade de conhecer de perto uma das mais reconhecidas estruturas de formação de jogadores do futebol brasileiro, além de enfrentar equipes de alto nível técnico em um ambiente de grande aprendizado e desenvolvimento.

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Mais do que os resultados dentro de campo, a visita teve como principal objetivo proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora, reforçando valores como disciplina, respeito, dedicação, trabalho em equipe e superação. Para muitos dos participantes, a ida a Xerém representou a realização de um sonho e uma motivação ainda maior para seguir se dedicando ao esporte e aos estudos.

A direção do Projeto Gerson destacou a importância de iniciativas como essa para a formação integral dos jovens atendidos pelo projeto.

os jogos envolveram as categorias sub-11 e sub-13 | Foto: Divulgação/Projeto Gerson

"Momentos como este mostram aos nossos atletas que, com esforço, comprometimento e oportunidades, é possível sonhar cada vez mais alto. O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social e experiências como essa contribuem significativamente para o crescimento humano e esportivo de nossos alunos."

O Projeto Gerson segue comprometido em promover ações que ampliem os horizontes de seus participantes, utilizando o futebol como instrumento de inclusão, cidadania e desenvolvimento, proporcionando vivências que vão muito além das quatro linhas. A visita ao CT de Xerém ficará marcada na memória dos jovens atletas como mais um importante capítulo de aprendizado, amizade e inspiração para o futuro.