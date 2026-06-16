Após deslizamento na Rocinha, cerca de 70 toneladas de terra são retiradas por equipes da prefeitura

As equipes da Prefeitura do Rio seguem atuando na Rocinha, na Zona Sul da cidade, após um deslizamento de terra causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto durante as fortes chuvas que atingiram o município na noite de segunda-feira (15). Até a manhã desta terça-feira (16), aproximadamente 70 toneladas de terra já haviam sido removidas da região.

Os trabalhos estão concentrados na Estrada da Gávea, próximo à Rua Portão Vermelho. A via, considerada uma das principais da comunidade, chegou a ser totalmente interditada após o incidente, mas já foi parcialmente liberada. Apenas uma faixa permanece ocupada pelas equipes que atuam no local. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

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Segundo a Comlurb, a operação conta com o apoio de 15 caminhões, três pás carregadeiras e cerca de 50 garis, que trabalham na retirada dos resíduos e na limpeza da área afetada.

Para reforçar a segurança durante os trabalhos, a Rioluz instalou pedestais e refletores extras, ampliando a iluminação e melhorando a visibilidade tanto para os moradores quanto para as equipes envolvidas na operação.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, as sete sirenes da Rocinha foram acionadas às 7h17 desta terça-feira devido ao elevado risco geológico na comunidade. O alerta foi emitido após os pluviômetros registrarem um acumulado de 189,4 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

O grande volume de precipitação registrado na cidade contribui para o encharcamento do solo, aumentando o risco de novos deslizamentos em áreas de encosta. Equipes da Subprefeitura da Zona Sul, Comlurb, CET-Rio, Geo-Rio e Guarda Municipal permanecem mobilizadas na região.

Após o deslizamento, a Fundação Geo-Rio informou que realizará uma avaliação técnica para definir as intervenções necessárias no local. Entre as medidas previstas estão obras de contenção e a implantação de um sistema de drenagem para reduzir os riscos de novos incidentes.