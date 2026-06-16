Atropelamentos seguidos na RJ-106 deixam dois feridos e causam lentidão no trânsito

Dois atropelamentos seguidos resultaram em dois homens feridos na RJ-106, próximo a Várzea das Moças, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (16), antes das 6h.

As informações preliminares indicam que um pedestre tentava atravessar a via de intensa movimentação, em uma região próxima à passarela, quando foi atropelado por um carro branco. Testemunhas contam que o motorista teria descido do veículo para prestar socorro após o acidente.

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Logo depois, um segundo veículo, de cor preta, acabou agravando ainda mais o acidente ao atingir o motorista que estava na via.

Em razão da gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas, que foram levadas para o hospital. Entretanto, ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

Por volta das 7h40, uma viatura do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) estava na via para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. Além disso, foi necessário interditar parcialmente uma faixa da rodovia e o acostamento, causando lentidão no trecho.

Ônibus sai da pista e caí em vala na RJ-106

Ônibus da Viação Amparo caiu em uma vala na RJ-106 após desviar de um carro | Foto: Reprodução

Um ônibus saiu da pista e caiu em uma vala na RJ-106, resultando em duas passageiras feridas na noite desta segunda-feira (15). O coletivo estava trafegando no sentido Niterói no momento do acidente, que ocorreu por volta das 21h40.

De acordo com testemunhas, o motorista teria tentado desviar de um carro que freou de forma abrupta, perto de um radar de velocidade. Enquanto fazia a manobra, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, saiu da pista e acabou caindo em uma vala às margens da via.

Por causa da gravidade do acidente, duas passageiras ficaram feridas. Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo logo depois levada para receber atendimento hospitalar. A segunda mulher teve ferimentos leves, recebeu atendimento no local e foi liberada. Não há relatos de outras vítimas.

Equipes de resgate precisaram ser acionadas, o que chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela via.