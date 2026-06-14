Duas pessoas morrem em grave acidente entre moto e carro na BR-101, em São Gonçalo

Vídeo foi gravado por motoristas que trafegavam pela via após o acidente - Foto: Reprodução - Internet

Vídeo foi gravado por motoristas que trafegavam pela via após o acidente - Foto: Reprodução - Internet

Duas pessoas morreram após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, por volta das 5h45 deste domingo (14), na BR-101, na altura do km 320.

Imagens registradas por um motorista que passava pelo local pouco depois da colisão mostram os corpos das vítimas caídos na pista e destroços dos veículos envolvidos. A motocicleta aparece a alguns metros de distância do ponto onde as vítimas foram encontradas.

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Ainda de acordo com as imagens, o carro envolvido na colisão estava parado do outro lado da via, no sentido São Gonçalo.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, a pista no sentido Manilha precisou ser parcialmente interditada em razão do acidente. No entanto, a via foi liberada às 9h15.

Ainda não se sabe o que causou a colisão.