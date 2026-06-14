Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0763 | Euro R$ 5,8743
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Duas pessoas morrem em grave acidente entre moto e carro na BR-101, em São Gonçalo

Até o momento, não se sabe o que teria causado o acidente

relogio min de leitura | Escrito por Redação 14 de junho de 2026 - 11:54
Vídeo foi gravado por motoristas que trafegavam pela via após o acidente
Vídeo foi gravado por motoristas que trafegavam pela via após o acidente -

Duas pessoas morreram após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, por volta das 5h45 deste domingo (14), na BR-101, na altura do km 320.

Imagens registradas por um motorista que passava pelo local pouco depois da colisão mostram os corpos das vítimas caídos na pista e destroços dos veículos envolvidos. A motocicleta aparece a alguns metros de distância do ponto onde as vítimas foram encontradas.

Leia também: 

Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar"

Mulher é morta a facadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Ainda de acordo com as imagens, o carro envolvido na colisão estava parado do outro lado da via, no sentido São Gonçalo.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, a pista no sentido Manilha precisou ser parcialmente interditada em razão do acidente. No entanto, a via foi liberada às 9h15.

Ainda não se sabe o que causou a colisão.

Tags:

Acidente Avenida do Contorno casal morto colisão entre carro e motocicleta

Matérias Relacionadas