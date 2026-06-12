Roberto Salles e Luciana Freitas celebram vitória de eleições para a Reitoria UFF

Após a vitória da “Chapa 2 – UFF Viva” nas eleições de 2026 para a Reitoria da Universidade Federal Fluminense no dia 28 de maio, o futuro reitor e vice-reitora, Roberto Salles e Luciana Freitas, comemoraram nesta sexta-feira (12) o resultado positivo da campanha eleitoral.

Leia também:

Governo amplia crédito para motociclistas de aplicativos

Brasil pode alterar lista de convocados para a Copa até esta sexta-feira (12)

A chapa vencedora celebrou a conquista da Reitoria UFF através de um churrasco e samba ao vivo aberto aos alunos, professores e técnicos da universidade, além dos colaboradores e equipe que apoiaram e participaram de toda caminhada para a vitória.

O reitor eleito, Roberto Salles, comentou o sobre o atual momento da universidade e suas expectativas para o seu retorno ao cargo depois de mais de uma década.

O momento é uma gestão que está entrando, democrática, que vai dialogar com todo o segmento, inclusive com os estudantes”, afirmou Salles | Foto: Enzo Britto

“Em primeiro lugar, é uma alegria hoje, pois é a terceira etapa. Tivemos o primeiro turno, o segundo turno, e hoje é a festa da vitória. Hoje nós temos que pensar em alegria e coisas positivas. Então a UFF passou a ser uma só a partir de hoje, queremos que todos fiquem unidos em torno de uma coisa maior, que é uma UFF nacional e internacional”, disse Salles.

A vice-reitora eleita também demonstrou estar animada com essa nova etapa na sua vida profissional e da reitoria da UFF.

“A gente tem a expectativa de conseguir fazer um mandato que traga de volta a democracia para a nossa universidade, com a participação efetiva de docentes, técnicas, técnicos e estudantes na discussão das questões da universidade. A gente espera também fazer uma gestão com transparência, transparência efetiva em todas as ações da gestão e uma gestão que possa trazer equidade para a UFF. Equidade no tratamento de homens, mulheres, da diversidade racial brasileira e étnica e também das diferentes unidades da nossa universidade, que são muitas, e que precisam de um tratamento equânime”, comentou Luciana.

“Eu queria dizer para os alunos da UFF, para eles se empenharem nessa participação que vai ser fundamental na nossa gestão.", disse Luciana Freitas | Foto: Enzo Britto

Alunos e apoiadores marcaram presença no evento, para comemorar e ouvir a dupla eleita, mostrando que as eleições eram só o começo e que agora há mais quatro anos de trabalho e vigilância. O apoio não acabou com o final do período eleitoral, ele ainda está presente, mas de uma forma diferente.

O professor de história e aluno de antropologia, Marcos Paulo, de 32 anos, espera que a nova gestão da universidade ouça mais a comunidade acadêmica, que entenda a importância e influência da UFF, além de promover mais extensões para além dos muros da universidade. O estudante ainda relembrou feitos passados do Roberto Salles e torce para que eles se repitam.

Já os ativistas Angel Queen, de 23 anos, Diogo Martins, de 24 anos, e a Angel Torres, de 23 anos, defendem a importância das propostas da “Chapa 2 – UFF Viva” para a permanência de alunos na universidade e na expansão para jovens estudantes com o sonho de entrar na UFF.

Os ativistas Angel Queen, de 23 anos, Diogo Martins, de 24 anos, e a Angel Torres, de 23 anos, defendem a importância das propostas da Chapa 2 | Foto: Enzo Britto

“Por isso para a gente foi fundamental apoiar essa gestão, fazer campanha, ir pra rua mesmo, panfletar e mostrar a importância de uma universidade que pensasse como um todo na função real da universidade, que é servir de apoio também para a sociedade como um todo.”, defendeu a ativista Angel Queen.

A estudante e ativista, Angel Torres, finalizou com: “A gente trabalhou pelos nossos ideais, pelo que a gente acredita, e assim, a expectativa tá ótima, comemorar nossa vitória, comemorar uma luta que a gente veio construindo, que foi bastante difícil durante esse processo, acho que três meses, né? Três meses durante essa luta e é maravilhoso.”

O churrasco de comemoração aconteceu nesta sexta-feira (13), no Clube Society Gragoatá, em Niterói, no horário de 12h às 18h. Roberto Salles e Luciana Freitas finalizaram deixando um recado para a comunidade acadêmica “uffiana”.

O churrasco de comemoração aconteceu nesta sexta-feira (13), no Clube Society Gragoatá, em Niterói | Foto: Enzo Britto

“O momento é de esperança. O momento é uma gestão que está entrando, democrática, que vai dialogar com todo o segmento, inclusive com os estudantes”, afirmou Salles

Já a vice-reitora eleita tem a seguinte mensagem: “Eu queria dizer para os alunos da UFF, para eles se empenharem nessa participação que vai ser fundamental na nossa gestão. A gente precisa que as pessoas participem, estejam ativas nos seus colegiados, nos conselhos, porque a gente precisa disso, ouvir, mas para a gente ouvir, os estudantes precisam se posicionar.”