Roberto Salles e Luciana Freitas celebram vitória de eleições para a Reitoria UFF
A dupla comemorou o resultado positivo com um churrasco e samba aberto para apoiadores, além dos alunos, professores e técnicos da universidade
Após a vitória da “Chapa 2 – UFF Viva” nas eleições de 2026 para a Reitoria da Universidade Federal Fluminense no dia 28 de maio, o futuro reitor e vice-reitora, Roberto Salles e Luciana Freitas, comemoraram nesta sexta-feira (12) o resultado positivo da campanha eleitoral.
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A chapa vencedora celebrou a conquista da Reitoria UFF através de um churrasco e samba ao vivo aberto aos alunos, professores e técnicos da universidade, além dos colaboradores e equipe que apoiaram e participaram de toda caminhada para a vitória.
O reitor eleito, Roberto Salles, comentou o sobre o atual momento da universidade e suas expectativas para o seu retorno ao cargo depois de mais de uma década.
“Em primeiro lugar, é uma alegria hoje, pois é a terceira etapa. Tivemos o primeiro turno, o segundo turno, e hoje é a festa da vitória. Hoje nós temos que pensar em alegria e coisas positivas. Então a UFF passou a ser uma só a partir de hoje, queremos que todos fiquem unidos em torno de uma coisa maior, que é uma UFF nacional e internacional”, disse Salles.
A vice-reitora eleita também demonstrou estar animada com essa nova etapa na sua vida profissional e da reitoria da UFF.
“A gente tem a expectativa de conseguir fazer um mandato que traga de volta a democracia para a nossa universidade, com a participação efetiva de docentes, técnicas, técnicos e estudantes na discussão das questões da universidade. A gente espera também fazer uma gestão com transparência, transparência efetiva em todas as ações da gestão e uma gestão que possa trazer equidade para a UFF. Equidade no tratamento de homens, mulheres, da diversidade racial brasileira e étnica e também das diferentes unidades da nossa universidade, que são muitas, e que precisam de um tratamento equânime”, comentou Luciana.
Alunos e apoiadores marcaram presença no evento, para comemorar e ouvir a dupla eleita, mostrando que as eleições eram só o começo e que agora há mais quatro anos de trabalho e vigilância. O apoio não acabou com o final do período eleitoral, ele ainda está presente, mas de uma forma diferente.
O professor de história e aluno de antropologia, Marcos Paulo, de 32 anos, espera que a nova gestão da universidade ouça mais a comunidade acadêmica, que entenda a importância e influência da UFF, além de promover mais extensões para além dos muros da universidade. O estudante ainda relembrou feitos passados do Roberto Salles e torce para que eles se repitam.
Já os ativistas Angel Queen, de 23 anos, Diogo Martins, de 24 anos, e a Angel Torres, de 23 anos, defendem a importância das propostas da “Chapa 2 – UFF Viva” para a permanência de alunos na universidade e na expansão para jovens estudantes com o sonho de entrar na UFF.
“Por isso para a gente foi fundamental apoiar essa gestão, fazer campanha, ir pra rua mesmo, panfletar e mostrar a importância de uma universidade que pensasse como um todo na função real da universidade, que é servir de apoio também para a sociedade como um todo.”, defendeu a ativista Angel Queen.
A estudante e ativista, Angel Torres, finalizou com: “A gente trabalhou pelos nossos ideais, pelo que a gente acredita, e assim, a expectativa tá ótima, comemorar nossa vitória, comemorar uma luta que a gente veio construindo, que foi bastante difícil durante esse processo, acho que três meses, né? Três meses durante essa luta e é maravilhoso.”
O churrasco de comemoração aconteceu nesta sexta-feira (13), no Clube Society Gragoatá, em Niterói, no horário de 12h às 18h. Roberto Salles e Luciana Freitas finalizaram deixando um recado para a comunidade acadêmica “uffiana”.
“O momento é de esperança. O momento é uma gestão que está entrando, democrática, que vai dialogar com todo o segmento, inclusive com os estudantes”, afirmou Salles
Já a vice-reitora eleita tem a seguinte mensagem: “Eu queria dizer para os alunos da UFF, para eles se empenharem nessa participação que vai ser fundamental na nossa gestão. A gente precisa que as pessoas participem, estejam ativas nos seus colegiados, nos conselhos, porque a gente precisa disso, ouvir, mas para a gente ouvir, os estudantes precisam se posicionar.”