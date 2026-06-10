Neltur abre dia 15/6 as inscrições para a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2027
As escolas deverão fazer as inscrições, presencialmente, na sede da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, responsável pela estrutura e organização do evento
As inscrições para a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2027 estarão abertas do dia 15 de junho até 10 de agosto/2026. As escolas de Samba já podem ter acesso ao Edital, que foi publicado hoje, quarta-feira (10/06), no Diário Oficial (Jornal A Tribuna) e nos Sites da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo e da Prefeitura de Niterói, com todos os documentos necessários para as inscrições dos candidatos (as) e demais detalhes. De acordo com o Regulamento, as candidatas (os) devem comprovar serem moradoras (es) da cidade de Niterói e ter no mínimo 18 anos de idade.
As escolas deverão fazer as inscrições, presencialmente, na sede da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, responsável pela estrutura e organização do evento.
Leia também:
"Brasil não abaixa a cabeça", diz Durigan ao defender soberania e Pix
Morador de Niterói acerta 15 dezenas e ganha prêmio superior à R$ 1 Milhão na Lotofácil
A Neltur promete realizar uma eleição digna da realeza, onde estará presente a nata do samba niteroiense na quadra da Unidos do Viradouro, no dia 7 de novembro deste ano. Os candidatos a Rei Momo serão avaliados nos quesitos elegância, simpatia e samba no pé. As candidatas a Rainha e Princesas serão avaliadas quanto a elegância, simpatia, samba no pé e estética corporal.
O Rei Momo e a Rainha receberão cada um R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a 1ª Princesa R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e a 2ª Princesa R$ 8.000,00 ( Oito mil reais), quantias que terão os impostos deduzidos. As Escolas de Samba de Niterói indicarão candidatos a Rei Momo e Rainha e aquela vencedora receberá ainda R$ 10.000,00 (Dez mil reais) pela indicação ao Rei e Rainha vencedores.