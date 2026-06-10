Estudo alerta para avanço da degradação urbana e redução do verde no Peró, joia de Cabo Frio

O contraste chama a atenção justamente em um bairro que abriga a primeira praia do interior fluminense a conquistar a certificação internacional Bandeira Azul - Foto: Divulgação

O contraste chama a atenção justamente em um bairro que abriga a primeira praia do interior fluminense a conquistar a certificação internacional Bandeira Azul - Foto: Divulgação

A arborização urbana do Peró, em Cabo Frio, nunca foi abundante desde a ocupação imobiliária que substituiu extensas áreas de Mata Atlântica e restinga por condomínios e loteamentos. No entanto, um estudo recente mostra que a situação se agravou significativamente nos últimos anos, transformando diversas ruas do bairro em corredores de concreto e asfalto, com cada vez menos sombra, biodiversidade e qualidade ambiental.

O contraste chama a atenção justamente em um bairro que abriga a primeira praia do interior fluminense a conquistar a certificação internacional Bandeira Azul, reconhecida por critérios rigorosos de qualidade ambiental, sustentabilidade e educação ecológica.

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O levantamento foi realizado pelo engenheiro de produção Rodolfo Cardoso, frequentador do Peró desde 2012 e proprietário de uma residência na Rua Anequim desde novembro do ano passado. Utilizando imagens históricas do Google Earth, ele comparou a evolução da paisagem urbana e constatou a redução da cobertura vegetal em diversas vias do bairro.

Segundo Rodolfo, além da retirada gradual de árvores, muitas áreas antes ajardinadas perderam a manutenção, contribuindo para o aspecto árido observado atualmente.

“Fiquei impressionado com o nível de degradação. Eu já tinha essa percepção por frequentar o bairro há anos, mas resolvi confirmar por meio de um mapeamento rua por rua utilizando a tecnologia do Google Earth. A arborização diminuiu, o asfalto se deteriorou e muitos jardins, que antes eram bem cuidados e valorizavam o espaço urbano, foram abandonados”, relata o engenheiro.

O estudo aponta que condomínios, moradores e até empreendimentos comerciais eliminaram árvores existentes sem que houvesse reposição adequada | Foto: Divulgação

O estudo aponta que condomínios, moradores e até empreendimentos comerciais eliminaram árvores existentes sem que houvesse reposição adequada. Embora muitas dessas espécies não fossem nativas ou consideradas de elevado valor paisagístico, desempenhavam papel importante na amenização do calor, na retenção de poeira, na absorção de carbono e na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Preocupado com o cenário, Rodolfo pretende lançar uma campanha de mobilização comunitária para incentivar a arborização das ruas do bairro. A proposta envolve moradores, síndicos, comerciantes e veranistas, além de cobrar maior participação do poder público.

Ele lembra que a Prefeitura de Cabo Frio disponibiliza gratuitamente até duas mudas por morador por meio do Horto Municipal. No entanto, ressalta que o sucesso da arborização depende da escolha adequada das espécies, do plantio correto, da adubação, da utilização de estacas de sustentação e da irrigação durante o período inicial de desenvolvimento.

“Infelizmente, houve supressão de árvores sem que fossem adotadas medidas efetivas de compensação ambiental. Muitas vezes prevalece a preocupação com custos de manutenção ou comodidade, enquanto são ignorados os benefícios ambientais, paisagísticos e sociais proporcionados pela vegetação urbana. Recuperar o verde do Peró não exige grandes investimentos, mas sim vontade política, conscientização e amor pelo bairro”, afirma.

Especialistas destacam que a arborização urbana é uma das principais ferramentas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas nas cidades. Além de reduzir a temperatura das ruas e aumentar o conforto térmico, as árvores contribuem para a infiltração da água da chuva, reduzem enchentes, melhoram a qualidade do ar e favorecem a presença de aves e outros animais da fauna local.

O Google Earth, ferramenta utilizada no estudo, permite visualizar e comparar imagens históricas de diferentes períodos, oferecendo uma importante base para análises sobre transformações urbanas e ambientais ao longo do tempo.