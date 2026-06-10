É hoje!: Marcos Sabino convida Jane Duboc para show gratuito no Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói

A apresentação será uma celebração do amor, da memória afetiva e da força das canções que embalaram histórias de diferentes gerações - Foto: Divulgação

A apresentação será uma celebração do amor, da memória afetiva e da força das canções que embalaram histórias de diferentes gerações - Foto: Divulgação

Em clima de romance e celebração da música brasileira, o cantor e compositor Marcos Sabino recebe a cantora Jane Duboc como convidada especial para um encontro inédito na Semana dos Namorados. A apresentação acontece nessa quarta-feira (10), às 20h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói, com entrada gratuita.

Reunindo dois grandes nomes da música brasileira que marcaram especialmente os anos 1980, o espetáculo propõe uma viagem por canções que atravessaram gerações e permanecem vivas na memória afetiva do público. No repertório, Marcos Sabino interpreta sucessos como “Reluz” e “Uma História de Amor”, enquanto Jane Duboc revisita clássicos como “Chama da Paixão” e “Sonhos”, além de momentos especiais em duetos e homenagens à música popular brasileira.

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Autor de uma das canções mais emblemáticas da música nacional, “Reluz”, Marcos Sabino vive atualmente uma fase de renovação artística e redescoberta pelo grande público. Seus conteúdos digitais já acumulam mais de 50 milhões de visualizações, demonstrando a força e a atualidade de sua obra. O artista vem ampliando sua presença nas plataformas digitais e nos palcos, aproximando sua música de novas gerações sem perder a conexão com o público que o acompanha há décadas.

Convidada da noite, Jane Duboc traz ao espetáculo toda a experiência de uma carreira consagrada. Dona de uma das vozes mais reconhecidas da MPB, a cantora construiu uma trajetória marcada pela sofisticação artística, pela versatilidade interpretativa e por uma discografia que a consolidou entre os grandes nomes da música brasileira. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, colaborou com importantes artistas e segue emocionando plateias em todo o país.

Mais do que um show, a apresentação será uma celebração do amor, da memória afetiva e da força das canções que embalaram histórias de diferentes gerações. Em formato intimista, o encontro entre Marcos Sabino e Jane Duboc promete emocionar o público com interpretações marcantes, arranjos elegantes e a cumplicidade de dois artistas que ajudaram a construir a trilha sonora da música brasileira.

O espetáculo marca a estreia do projeto “Canções e Recordações”, realizado pela Prefeitura de Niterói e pela Secretaria Municipal das Culturas, iniciativa que propõe encontros entre grandes nomes da música brasileira em apresentações especiais voltadas à valorização da memória afetiva e do patrimônio musical nacional.

SERVIÇO

Marcos Sabino convida Jane Duboc – Especial Semana dos Namorados

Data: 10 de junho de 2026

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 98 – Ingá, Niterói (RJ)

Entrada gratuita

A ocupação dos lugares será por ordem de chegada. Recomenda-se que o público chegue com antecedência de uma hora para garantir lugar na fila de acesso ao teatro.

Realização: Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal das Culturas.