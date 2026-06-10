OAB-RJ e Sesc Saúde Mulher prorrogam prazo para exames gratuitos de mamografia e papanicolau

Os exames são realizados em dias úteis, das 9h às 17h, e devem ser agendados - Foto: Divulgação/ Flávia Freitas/OAB-RJ

Os exames são realizados em dias úteis, das 9h às 17h, e devem ser agendados - Foto: Divulgação/ Flávia Freitas/OAB-RJ

Foi prorrogado até o dia 9 de setembro o prazo para o público feminino realizar os exames de mamografia e preventivo de câncer de colo de útero (papanicolau) na unidade do programa Sesc Saúde Mulher estacionada em frente à sede da OABRJ (Av. Marechal Câmara, 150, no Centro do Rio). O serviço não é exclusivo para advogadas, qualquer mulher poderá ser atendida.

Os exames são realizados em dias úteis, das 9h às 17h, e devem ser agendados por meio do link https://formularios.oabrj.org.br/saude-da-mulher/

Advogadas inscritas na OAB-RJ e adimplentes com a anuidade poderão agendar os exames para qualquer data e horário disponível até o encerramento da parceria, em 9 de setembro. Já as advogadas inadimplentes e o público em geral poderão realizar agendamentos apenas para horários disponíveis no dia da solicitação e nos dois dias subsequentes.

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A ação teve início em março e já contabiliza mais de 1.150 atendimentos voltados à prevenção. Para a presidente da Seccional, Ana Tereza Basilio, a expressiva adesão demonstra a importância da iniciativa e reforça o compromisso da parceria com a promoção da saúde e do autocuidado.

"Estendemos por mais meses para que mais mulheres possam aproveitar essa oportunidade, principalmente porque essa é a principal forma de identificar cânceres em estágios iniciais", comentou Basilio.

Unidade móvel | Foto: Divulgação/ Flávia Freitas/OAB-RJ

Público-alvo

Para a mamografia, o atendimento é destinado a mulheres de 40 a 74 anos. Já para o preventivo de câncer de colo de útero, de 25 a 64 anos. As interessadas, com idades fora dessas faixas, também poderão ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica para justificar a realização do exame.

Orientações para o exame de mamografia

- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas;

- Não estar gestante;

- Caso esteja amamentando, comunicar previamente ao técnico em radiologia.

Orientações para o exame de câncer de colo de útero

- Não estar no período menstrual;

- Nas 48h anteriores ao exame: não ter tido relações sexuais, não ter utilizado duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas; e não ter realizado ultrassonografia transvaginal.

Para ambos os exames: levar, se possível, os resultados dos últimos exames preventivos realizados; e chegar com dez minutos de antecedência.