DER realiza ação para conscientizar motoristas sobre os riscos da direção irresponsável

Durante as ações, equipes do DER-RJ promovem atividades interativas voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da segurança viária - Foto: Divulgação

Durante as ações, equipes do DER-RJ promovem atividades interativas voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da segurança viária - Foto: Divulgação

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), realiza entre os dias 9 e 11 de junho ações educativas nas rodovias RJ-106 e RJ-168 para conscientizar motoristas sobre a importância da adoção de comportamentos seguros no trânsito. A iniciativa tem foco especial na RJ-106, uma das rodovias estaduais com maior número de acidentes.

Somente em 2025, a RJ-106 já registrou mais de 1,3 mil ocorrências. Entre janeiro e maio deste ano, foram contabilizados mais de 390 acidentes em trechos da rodovia localizados nos municípios de São Gonçalo, Maricá, Araruama e Macaé, segundo dados do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv).

Durante as ações, equipes do DER-RJ promovem atividades interativas voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da segurança viária. Entre elas, estão os simuladores dos efeitos da embriaguez e do sono, que permitem aos participantes experimentar, de forma segura, as dificuldades de percepção, coordenação e reação causadas por situações que comprometem a capacidade de dirigir.

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A programação também inclui jogos educativos sobre sinalização de trânsito, reforçando a importância do conhecimento e do respeito às placas e demais orientações presentes nas rodovias. A proposta é estimular a reflexão sobre os impactos que decisões inadequadas podem causar na segurança de todos os usuários das vias. E para incentivar o aprendizado desde cedo, todas as crianças estão recebendo materiais lúdicos, como livros de colorir com mensagens sobre segurança viária e brindes educativos.

Para a coordenadora de Educação para o Trânsito do DER-RJ, Gabriela Otero, a conscientização é uma ferramenta essencial para a construção de uma cultura de segurança viária.

"Cada comportamento de risco que conseguimos transformar em conscientização representa uma oportunidade de prevenir acidentes antes que eles aconteçam. O DER-RJ tem fortalecido suas ações de educação para o trânsito, entendendo que a segurança viária também passa pela informação e pela construção permanente de uma cultura de valorização da vida", disse.

A ação integra o trabalho permanente de educação para o trânsito desenvolvido pelo DER e reforça as mensagens da campanha #TôNaEstrada, que incentiva a adoção de comportamentos responsáveis nas rodovias estaduais.

Para a motorista Janaína Beeso, a experiência proporcionou uma nova reflexão sobre a segurança viária:

" Eu sempre tive medo de dirigir com sono e, hoje, pude ter essa experiência aqui na ação. É muito perigoso! A gente tem a noção, mas não tem a realidade. Acho que é muito importante essa conscientização".

Além das blitzes educativas, o DER-RJ também promove ações em escolas de diferentes regiões do estado, utilizando palestras, jogos e dinâmicas interativas para conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da segurança viária.

Programação

09/06 | 9h às 12h

RJ-106, km 188, em frente ao Posto Cabiúnas – Macaé

10/06 | 9h às 12h

RJ-168, na altura do Horto – Macaé

11/06 | 9h às 12h

RJ-106, km 102, em frente ao Posto 4.1 – Iguaba Grande