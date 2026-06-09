Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, busca indenização após demissão da Prefeitura do Rio

Segundo a defesa de Monique, a indenização é por conta do prejuízo causado pela demissão - Foto: Divulgação/Tomaz Silva/Agência Brasil

Segundo a defesa de Monique, a indenização é por conta do prejuízo causado pela demissão - Foto: Divulgação/Tomaz Silva/Agência Brasil

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, quer buscar uma indenização da Prefeitura do Rio de Janeiro após demissão do cargo de professora de rede municipal em março. A informações é de Ancelmo Gois, do 'O Globo'. Na última semana, Monique recebeu um perdão judicial no processo da morte do seu filho de apenas 4 anos em 2021.

Ainda que tenha recebido o perdão, o prefeito Eduardo Cavaliere determinou que a medida da demissão será mantida. Segundo o advogado de Monique, Hugo Novais, a defesa procura pedir a indenização por conta do prejuízo causado com a demissão. A segunda opção da defesa é requerer a volta da ex-professora às salas de aula.

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Existe uma disputa entre Monique e a prefeitura desde 2025, onde a ex-professora perdeu uma ação contra Renan Ferreirinha, o ex-secretário municipal de Educação. Ela pedia R$100 mil ao ser transferida para um cargo administrativo porque deveria permanecer "longe das escolas".