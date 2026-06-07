Motorista morre após capotamento na BR-101

Um acidente grave registrado na noite de sábado (6) provocou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na BR-101, na altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A colisão envolveu dois veículos que capotaram na pista sentido Itaboraí, causando a interdição total da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 18h30, no km 308 da via. Em razão da gravidade do impacto, o trecho precisou ser completamente bloqueado para o trabalho das equipes de resgate e a retirada dos automóveis envolvidos.

Quatro vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Três delas, dois homens e uma mulher, foram encaminhadas ao Centro de Trauma da unidade.

Já a quarta vítima, um homem de 30 anos, chegou ao hospital em estado gravíssimo e foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI). A identidade do paciente não foi divulgada. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PRF, a normalização completa do fluxo ocorreu somente por volta das 20h50, quando a ocorrência foi encerrada.

As causas do acidente ainda serão investigadas.