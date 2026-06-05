Gonçalense vence concurso e é eleito melhor Chef do Brasil

Gonçalenses no topo! O cozinheiro Ruann Bravo, de 29 anos, venceu o concurso nacional da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (AbraChef), conquistando assim, o título de melhor do Brasil em 2026. A competição aconteceu nos dias 29 e 30 de maio, na cidade de Peixe, interior de Tocantins, na Regão Norte do país, reunindo todos os campeões estaduais em três categorias: cozinha, confeitaria e bartender.

Todo ano, a competição tem uma temática, o deste foi "Frutos do Cerrado", sendo sorteados um fruto e uma proteína para a confecção dos pratos. Ruann venceu o prêmio de melhor chefe de cozinha regional e nacional de 2026 fazendo um prato de um fruto do Cerrado e de camarão.

Leia também:

Semana dos Namorados: Marcos Sabino convida Jane Duboc para show gratuito no Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói

Hino Nacional passa a ser obrigatório uma vez por semana em todas as escolas de Niterói



Segundo o chef, a experiência foi gratificante por poder representar o Rio de Janeiro e 'todos os chefes de cozinha que almejam cada vez mais crescer e alcançar a carreira profissional'. Ele também conta que foi uma grande oportunidade de encontrar chefs do Brasil inteiro, compartilhando também a experiência de 'cair de cabeça' na cultura local.

"Ganhar o nacional, primeiramente foi uma alegria enorme, uma realização profissional. Foi algo que pôde me dar cada vez mais certeza do caminho que eu estou levando, da profissão que eu escolhi. Poder ganhar, representar, estar com todos os chefes foi surreal. São chefes do Brasil inteiro, que a gente tem um contato e que a gente fica trocando figurinhas de como cada lugar tem uma cozinha diferente. Sem contar o momento de comunhão, com todos os chefes de cozinha juntos. Nossa profissão é cada vez mais valorizada", enfatizou.

De acordo com Ruan, apesar da competição, o clima no ambiente era de união, torcida. "Em todo momento do concurso, o que a gente sempre falou foi a questão da união, não importa quem for. Nós estávamos felizes por estarmos ali pelo nosso Brasil. Então, foi esse sentimento de todos os chefes juntos, cada um ajudando o outro, dando informações, no período da prova. O nosso sentimento, a nossa sensação na hora não parecia uma sensação de uma competição, mas em si, de uma grande festa, de estar cozinhando ao lado de chefes de outros estados e entregando o melhor da nossa gastronomia brasileira. Hoje as pessoas falam tanto sobre a gastronomia internacional, sobre tudo que vem no internacional, mas não valorizam a gastronomia nacional e o que a gente tem de mais rico aqui." completou.

Ruann representou o Rio de Janeiro na competição nacional | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Um dos momentos mais fortes para o Chef, foi quando estava se preparando para a prova e colocou o avental com a bandeira do Rio de Janeiro. Ele conta que foi um momento de realização, perceber onde chegou. "Quando eu recebi o avental com a bandeira do meu estado, foi uma sensação de realização, de felicidade por ter chegado até ali, então eu me emocionei muito em chegar até onde eu cheguei, em fazer o meu nome. Eu tenho uma tatuagem de algo que ouvi muitas vezes as pessoas, os chefes que já trabalhei junto falaram assim, vai lá e faz seu nome. Então poder estar ali, poder estar fazendo o meu nome, isso me emocionou muito, a prova, foi uma prova muito difícil, foi uma prova muito, muito impactante, eu peguei uma proteína muito delicada, pra trabalhar aqui."

Ruann começou sua trajetória assistindo as pessoas na cozinha desde pequeno, até que começou a cozinhar com sua avó, desde bolos a comidas no dia a dia. Inclusive, ela fazia salgados para o neto vender na escola. Em 2019, aos 22 anos, Ruann, que era gestor logístico, decidiu largar a profissão para estudar gastronomia, se apaixonando de vez pela cozinha.

Em 2021, participou de um processo seletivo de mais de 3 mil pessoas e acabou em 17° lugar na tradicional Le Cordon Bleu, a maior escola de gastronomia no mundo, com uma bolsa integral. Depois disso, passou por cafeterias, restaurantes, entre Maricá, Niterói e acabou indo à São Paulo, onde mora atualmente e trabalha além da cozinha com consultorias, cursos, palestras e derivados.