Profissionais da Samu recebem treinamento para atendimento de pessoas com suspeita de ebola

Durante o treinamento, foi ensinado a utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - Foto: Divulgação - SES-RJ

Durante o treinamento, foi ensinado a utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - Foto: Divulgação - SES-RJ

Protocolos de biossegurança para o transporte de pacientes com suspeita de ebola, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, estão sendo ensinados aos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da capital do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), o treinamento busca assegurar o atendimento adequado em casos suspeitos de ebola, protegendo, assim, os pacientes, profissionais de saúde e a população.

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Durante o treinamento, foi ensinada a utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, protetores faciais, luvas, aventais impermeáveis e macacões de proteção, além dos procedimentos para a organização das ambulâncias. Os ensinamentos foram transmitidos por profissionais do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).

Ainda fazia parte do programa o posicionamento de duas ambulâncias em locais estratégicos da cidade, sendo uma na região central e outra na Zona Oeste. As ambulâncias precisaram ser adaptadas especialmente para esse tipo de transporte, seguindo as recomendações técnicas e protocolos internacionais.

Além disso, também houve a integração de áreas como a Central de Regulação, o Transporte Inter-hospitalar e a Comissão de Controle Pré-Hospitalar do Samu para fazer com que os casos suspeitos recebam atendimento rápido.

De acordo com o Ministério da Saúde, o risco de transmissão da doença no país é apontado como baixo. Porém, a orientação repassada para estados e unidades de referência é que permaneçam com estruturas preparadas para atender a possíveis casos.

O caso de um paciente que veio de Uganda com suspeita de ebola, atendido pela secretaria, foi descartado após exames, na semana passada.

Depois de seguir o protocolo do Ministério da Saúde, o paciente foi transportado em uma ambulância preparada pela Fiocruz. A secretaria informou que o paciente foi diagnosticado com malária, saiu do protocolo de isolamento e começou a ser tratado para a doença.

Ainda de acordo com a secretaria, os casos suspeitos de ebola estão sendo observados pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS). No ano de 2025, o painel de monitoramento indicou seis ocorrências ligadas à doença no mundo. Neste ano, já foram registradas 11 ocorrências.