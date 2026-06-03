Corpo de Oton São Paio é sepultado no Memorial Parque Nictheroy, em São Gonçalo

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (3), no cemitério Memorial Parque Nictheroy, o corpo do professor, escritor e fundador da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC), Oton São Paio. Intelectual, defensor das artes e com um papel fundamental na valorização cultural de São Gonçalo, Oton faleceu aos 77 anos. Familiares e amigos lotaram o cemitério para se despedir do amado professor.

Claúdio Santana, sobrinho de Oton, falou sobre o sentimento da família: "É triste, mas o que a gente vê, o que ele fez, não pela família, mas por todo mundo que conhece ele, é um cara excepcional, muito incrível. E eu garanto que ele vai deixar uma marca muito grande em São Gonçalo, é uma pessoa que fez muito para São Gonçalo. Você vê que hoje a gente tem um centro cultural que, no meu entender, funciona até porque é através dele. Então a pessoa que ele era, a gente nunca vai esquecer. Um grande homem, um grande amigo. Ele é um cara, assim, excepcional e não só para a minha família, como os demais da família. Ele era muito carismático, você vê aqui que há muitos que são funcionários, mas tem muitos aqui que são ex-alunos do colégio, que vieram presentear ele nesse momento, que foi um grande homem, que sempre ajudou a todos".

Corpo de Oton São Paio é sepultado no Memorial Parque Nictheroy | Foto: Enzo Britto

Siglia Pinheiro foi aluna de Oton e posteriormente se tornou uma grande amiga da família. Ela afirma que sempre irá lembrar do antigo professor como alguém que sempre tratou ela como uma filha. "Eu conheci seu Oton há 27 anos, desde criança. Eu estudei lá, conheci indo estudar na escola, e aí fiquei amiga da família e aí a gente era muito, muito próximo. Seu Oton foi muito importante no meu crescimento, de entender as pessoas como ser humano. Ele sempre foi muito querido na fala dele, poemas dele que a gente escuta. A vida toda, a gente vai sempre lembrar. Eu sempre recebi com muito amor, sempre me tratou como um pai. É uma pessoa que tem uma importância muito grande também pra São Gonçalo, né? Com certeza, o Seu Oton não é uma pessoa que passou desapercebido, tipo, caiu aqui e ninguém vai saber que esteve aqui. Todo mundo que tá aqui, principalmente os alunos dele, vão sempre ter alguma parte dele, entendeu? E assim, pra mim ele tem uma grande importância porque ele sempre me tratou como uma filha. Tem uma grande importância na minha vida e com certeza na vida de todo mundo que ele passou na vida".

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Oton deixou sua esposa, Elisabeth Sao Paio e três filhos, Rodrigo, Melissa e Diego, ex-vereador de São Gonçalo.

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