Emergência funcionará durante o feriado e ponto facultativo em Niterói

Funcionamento será por 24 horas durante o feriado desta quinta-feira (4) e o ponto facultativo de sexta-feira (5) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Funcionamento será por 24 horas durante o feriado desta quinta-feira (4) e o ponto facultativo de sexta-feira (5) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Maternidade Municipal Alzira Reis e Psiquiátrico de Jurujuba, além da Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro e dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do Largo da Batalha e da Engenhoca, estarão em funcionamento 24 horas por dia durante o feriado desta quinta-feira (4) e o ponto facultativo de sexta-feira (5). As equipes do Samu permanecerão de prontidão com a frota completa. O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino e o Hospital Municipal Orêncio de Freitas também manterão suas atividades normalmente.

Já as Policlínicas Regionais, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as unidades do Programa Médico de Família (PMF) não funcionarão nos dias 4 e 5, retomando as atividades ambulatoriais na segunda-feira (8).

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A Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) funcionarão normalmente durante o feriado e o ponto facultativo para os usuários já acolhidos.

Na quinta-feira (4), o CAPS AD III Alcenir Veras da Silva manterá o atendimento aos usuários já acolhidos. Já na sexta-feira (5), o CAPS AD III Alcenir Veras da Silva, o CAPS II Herbert de Souza, o CAPS II Martha e Dr. Jacinto e o CAPS Infantojuvenil estarão abertos das 8h às 17h para atendimento à população. O Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara (CeCo) realizará atividades no território.