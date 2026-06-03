Caso Henry Borel: Monique Medeiros e Jairinho entram no décimo dia de julgamento

O ex-vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros são acusados da morte do menino Henry Borel, em 2021 - Foto: Reprodução/TV Globo

O ex-vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros são acusados da morte do menino Henry Borel, em 2021 - Foto: Reprodução/TV Globo

O julgamento de Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior, mãe e padrasto de Henry Borel, foi retomado pelo II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, por volta das 10h30 desta quarta-feira (3).

Este é o décimo dia de sessão do julgamento pela morte do menino Henry Borel, que aconteceu em março de 2021, no interior de um apartamento na Barra da Tijuca.

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Depois da fase de interrogatórios, nessa terça-feira (2), o processo entra na etapa em que ocorre os debates finais entre o Ministério Público e a defesa dos réus.

Nesta terça-feira, Monique alegou em depoimento que acredita que o ex-companheiro, o ex-vereador Jairinho, teria sido o responsável pela morte da criança.

Por outro lado, o acusado nega que teria agredido o menino e contestou os laudos periciais e argumentou que houve negligência por parte dos profissionais de saúde que atenderam Henry no Hospital Barra D’Or.

A decisão de prender ou absolver os acusados cabe a sete jurados, que integram o Conselho de Sentença. O ex-casal responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e fraude processual.

Se o tempo de prisão determinado ultrapassar 15 anos, a juíza Elizabeth Machado Louro pode decretar a prisão imediata dos réus ainda nas dependências do tribunal.