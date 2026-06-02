Rock in Rio abre pré-venda de ingressos nesta terça-feira; veja regras e condições

A venda exclusiva segue até o dia 8 de junho e acontece exclusivamente pelo site da Ticketmaster - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil

A venda exclusiva segue até o dia 8 de junho e acontece exclusivamente pelo site da Ticketmaster - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil

A pré-venda de ingressos para o Rock in Rio começa nesta terça-feira (2), ao meio-dia. Clientes com cartões de crédito Itaú e membros do Rock in Rio Club terão acesso antecipado, antes da liberação para o público geral. A venda exclusiva segue até o dia 8 de junho e acontece exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

As formas de pagamento incluem cartão de crédito e PIX. Clientes Itaú podem parcelar em até oito vezes sem juros, enquanto os demais cartões aceitos permitem parcelamento em até seis vezes sem juros. Cartões internacionais não oferecem opção de parcelamento.

No pagamento via PIX, o comprador deve utilizar o QR Code exibido ao final da compra. O prazo para efetuar o pagamento é de até 10 minutos após a geração do código. A confirmação do pagamento é necessária para garantir o ingresso.

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Na pré-venda do Rock in Rio Club, é possível adquirir até dois ingressos por dia de evento, com escolha entre os setores Gramado e Comfort Zone. É permitido apenas um ingresso de meia-entrada por setor e por dia. Durante esse período, os ingressos para o Gramado têm disponibilidade garantida e não se esgotam, enquanto o Comfort Zone depende da disponibilidade. O desconto de 15% não é cumulativo com meia-entrada ou outras promoções.

Já na pré-venda para clientes Itaú, o limite é de quatro ingressos por dia de festival, por CPF, podendo combinar setores. Também é permitido até um ingresso de meia-entrada por setor. O limite total é de dez ingressos por CPF. Assim como no Club, o desconto de 15% não é cumulativo com outros benefícios. Diferente da pré-venda do Club, os ingressos nesta modalidade podem se esgotar.

A organização recomenda que os interessados atualizem previamente cadastro, login e dados de pagamento no site da Ticketmaster para agilizar o processo. Os ingressos digitais ficarão disponíveis no aplicativo Quentro.