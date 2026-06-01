Procuradoria da Fazenda passa a cobrar dívidas com o FGTS

Migração da Caixa para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deve acontecer até o final do mês - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Migração da Caixa para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deve acontecer até o final do mês - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (1), a gestão e cobrança dos débitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) inscritos em dívida ativa passarão a ser feitas exclusivamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Cerca de R$ 66,8 bilhões, referentes a 500 mil inscrições na dívida ativa do fundo, serão migrados do sistema da Caixa Econômica Federal para a procuradoria.

Atualmente, essa gestão é feita de forma compartilhada entre as duas instituições e a previsão é que a migração esteja completa até o final deste mês. Para julho, a PGFN já anunciou um edital de transações referente a esses débitos, para que os devedores consigam regularizar a situação com descontos em juros e multas.

A dívida ativa do FGTS é composta pelos valores que deveriam ter sido pagos aos trabalhadores pelo empregador. Se o valor não for pago e nem parcelado, ele é inscrito em dívida ativa.

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A consulta, renegociação e emissão de guias de pagamento de débitos em dívida ativa, ajuizados ou não, deverão ser feitas exclusivamente pelo Regularize, o portal de serviços da PGFN. Uma vez recuperados, os valores devidos vão direto para as contas do FGTS dos trabalhadores.

Continuarão sob gestão da Caixa os débitos administrativos, ainda não inscritos em dívida ativa, ou que já possuem parcelamento ativo pelo banco, até a quitação ou rescisão. A emissão do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) também segue sob responsabilidade da instituição.

Após a migração, o detalhamento do valor devido a cada trabalhador, também deve ser feito diretamente no Regularize.