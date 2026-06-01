Congresso Panamericano de Otorrinolaringologia destaca inovação e ciência no Rio

Entre os dias 04 e 06 de junho, a cidade do Rio de Janeiro sediará o 40º Congresso Panamericano de Otorrinolaringologia, um dos mais importantes encontros científicos da especialidade nas Américas. Organizado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), o evento reunirá médicos, pesquisadores e especialistas de diversos países para discutir avanços científicos, inovações tecnológicas e tendências clínicas da área. Este ano, durante o Congresso, no mesmo local, acontecem simultaneamente os eventos XI Combined Meeting, SIBECS e Cariocão 2026.

A estimativa é de que mais de duas mil pessoas participem ao longo dos três dias, consolidando o Congresso como uma das principais plataformas de atualização profissional, networking e desenvolvimento científico da especialidade. Com programação científica abrangente, o Congresso contará no total com mais de 500 palestrantes, que participarão de painéis e sessões dedicados às principais áreas da otorrinolaringologia, como rinologia, cirurgia endoscópica nasal, otologia, audiologia, medicina do sono, cirurgia de cabeça e pescoço, laringologia, otorrinolaringologia pediátrica e tecnologias aplicadas à prática médica.

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“Estamos preparando um evento com conteúdo científico de alto nível, com a presença de grandes lideranças mundiais da especialidade e uma programação dinâmica, voltada à discussão dos principais desafios e avanços da otorrinolaringologia contemporânea”, destaca o Dr. André Alencar, presidente da ABORL-CCF.

Destaques internacionais

O evento terá a participação de mais de 140 especialistas renomados de países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Panamá, Colômbia, Peru, Espanha, Equador, Paraguai e República Dominicana.

Entre os convidados internacionais confirmados estão Alirio Mijares (Venezuela); Andres Bur (Estados Unidos) e Darwin Romero (República Dominicana), no tema cabeça e pescoço. Andres Lana (Chile); Marcelo Zstajn (Argentina) e Monica Saavedra (Chile), em laringologia. Gene Liu (Estados Unidos); Roberto M. Soriano (Estados Unidos) e Sandra Carrera (Argentina) em otorrinolaringologia pediátrica. Pablo Stolovitzky (Estados Unidos); Rafael Hijano (Espanha) e Thomas S. Edwards (Estados Unidos), em rinologia.

Os debates também abordarão temas de destaque, como otoneurologia, plástica facial e medicina do sono, reforçando o caráter multidisciplinar e internacional do Congresso.

De acordo com o presidente da ABORL-CCF, encontros científicos internacionais desempenham papel estratégico no fortalecimento da especialidade. “Congressos como o Panamericano promovem atualização científica de excelência, integração entre especialistas de diferentes países e intercâmbio de experiências que impactam diretamente a prática clínica e cirúrgica. Além disso, contribuem para impulsionar pesquisa, inovação e incorporação de novas tecnologias na otorrinolaringologia”, afirma.

Serviço

40º Congresso Panamericano de Otorrinolaringologia

Data: 04 a 06 de junho de 2026

Local: Windsor Barra Hotel - Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.