Morre aos 73 anos o cantor Gilson, compositor do sucesso “Casinha Branca”
A notícia foi compartilhada por sua esposa nas redes sociais
A música brasileira se despediu neste sábado (30) de Gilson Vieira da Silva. O cantor e compositor, que marcou gerações com o sucesso “Casinha Branca”, morreu aos 73 anos.
A notícia foi compartilhada nas redes sociais por sua esposa, a radialista e produtora cultural Giani Carla Aguiar Braga. "Gratidão, meu marido Gilson Vieira Silva, por tudo. Para sempre em meu coração", escreveu. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
O velório aconteceu na tarde deste sábado (30), no distrito de Boa Família, em Muriaé, Minas Gerais. Já o enterro foi em Miraí, Zona da Mata Mineira. Nascido em Macau, no Rio Grande do Norte, Gilson alcançou reconhecimento nacional no fim dos anos 70 com “Casinha Branca”, composição feita ao lado de Joran. A canção ganhou destaque ao integrar a trilha sonora da novela “Marron Glacê”, exibida pela TV Globo em 1979.
“Casinha Branca” foi regravada por diversos artistas ao longo das décadas, como Maria Bethânia, Fábio Jr., Roupa Nova, e a cantora Roberta Campos. No Youtube, a canção passa de 9 milhões de visualizações.