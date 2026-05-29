Pessoas são resgatadas em montanha russa após brinquedo parar à 30 metros de altura nos EUA

Oito pessoas passaram por um tremendo susto, nessa quinta-feira (28), após a montanha russa onde elas estavam quebrar no topo da subida, a 30 metros de altura, no parque de diversão Pleasure Pier, no Texas, no sul dos Estados Unidos.

Imagens do resgate, feita por uma emissora local, mostra a equipe de resgaste usando um guindaste para chegar até o grupo de pessoas. No vídeo, é possível ver uma menina tampando os olhos com as mãos, para não ver a altura em que estava e diminuir o medo.

Os bombeiros tiveram que tirar uma pessoa de cada vez por conta do risco de queda.

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Apesar do susto, nenhuma pessoa se feriu.