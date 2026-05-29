Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0578 | Euro R$ 5,906
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Pessoas são resgatadas em montanha russa após brinquedo parar à 30 metros de altura nos EUA

Oito pessoas ficaram presas no brinquedo em um parque de diversão no Texas

relogio min de leitura | Escrito por Redação 29 de maio de 2026 - 19:42
Resgate em montanha russa nos Estados Unidos
Resgate em montanha russa nos Estados Unidos -

Oito pessoas passaram por um tremendo susto, nessa quinta-feira (28), após a montanha russa onde elas estavam quebrar no topo da subida, a 30 metros de altura, no parque de diversão Pleasure Pier, no Texas, no sul dos Estados Unidos. 

Imagens do resgate, feita por uma emissora local, mostra a equipe de resgaste usando um guindaste para chegar até o grupo de pessoas. No vídeo, é possível ver uma menina tampando os olhos com as mãos, para não ver a altura em que estava e diminuir o medo. 

Os bombeiros tiveram que tirar uma pessoa de cada vez por conta do risco de queda. 

Leia também: 

Corpo de pedreiro morto pela PM é sepultado em São Gonçalo em meio a protestos de familiares e amigos

Lula diz sonhar em reverter privatizações de empresas estratégicas

Apesar do susto, nenhuma pessoa se feriu. 

Tags:

EUA resgate

Matérias Relacionadas