Corpo de pedreiro morto em ação da PM no Jardim Catarina será sepultado nesta sexta

Edvan Felipe de Assis, de 46 anos, foi morto durante ação da Polícia Militar - Foto: Reprodução

Edvan Felipe de Assis, de 46 anos, foi morto durante ação da Polícia Militar - Foto: Reprodução

O corpo de Edvan Felipe de Assis, de 46 anos, morto durante uma ação da Polícia Militar, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, será sepultado na tarde desta sexta-feira (29), no Cemitério São Miguel.

Familiares e amigos de Edvan darão o último adeus ao pedreiro, no Cemitério São Miguel, também em São Gonçalo, por volta das 14h30.

Familiares e amigos se despedem de Edvan Felipe de Assis, nesta sexta-feira (29) | Foto: Divulgação

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O comerciante estava trabalhando como ajudante do pedreiro e amigo Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, que também morreu durante a ação. Segundo relatos, os policiais militares que estavam na comunidade teriam confundido ferramentas utilizadas em obras com armas.

