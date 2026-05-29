Corpo de pedreiro morto em ação da PM no Jardim Catarina será sepultado nesta sexta
Familiares e amigos de Edvan Felipe de Assis darão o último adeus no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo
O corpo de Edvan Felipe de Assis, de 46 anos, morto durante uma ação da Polícia Militar, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, será sepultado na tarde desta sexta-feira (29), no Cemitério São Miguel.
Familiares e amigos de Edvan darão o último adeus ao pedreiro, no Cemitério São Miguel, também em São Gonçalo, por volta das 14h30.
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O comerciante estava trabalhando como ajudante do pedreiro e amigo Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, que também morreu durante a ação. Segundo relatos, os policiais militares que estavam na comunidade teriam confundido ferramentas utilizadas em obras com armas.