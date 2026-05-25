Funcionário da Águas do Rio atropela cliente e é preso por tentativa de homicídio

Um funcionário da concessionária Águas do Rio foi preso por tentativa de homicídio depois de atropelar e agredir um cliente em Quintino, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na sexta-feira (22) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a vítima com um pedaço de madeira na mão sendo atingida de raspão por um veículo da empresa. Segundos depois, o carro faz o retorno e avança de novo em direção ao homem, que tenta fugir para a calçada, mas acaba atingido e prensado contra um muro.

Logo depois, o funcionário desce do carro e dá pelo menos 7 chutes na vítima, que já estava caída no chão. Em outro trecho do vídeo, é possível ver o funcionário discutindo com a filha da vítima logo após o atropelamento. Ele exibe o braço sujo de branco, alegando ter sido agredido. A vítima aparece caída na calçada, com as pernas sob o carro.

Leia também:

Fim da escala 6x1 beneficiaria mais de 1 milhão de trabalhadores no RJ

Minha rua é hexa: Niterói promove concurso de rua mais enfeitada para Copa do Mundo 2026





Segundo a Polícia Civil, a equipe da Águas do Rio foi até a casa do cliente para cumprir uma ordem de serviço de corte por débitos na conta. O homem contestou a cobrança e afirmou já ter uma demanda aberta na concessionária. Segundo o depoimento, os funcionários teriam dito que não realizariam o corte naquele momento.

O funcionário alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima ameaçava os trabalhadores com pedaço de madeira. No entanto, após analisarem as imagens, os investigadores concluíram que não havia risco iminente que justificasse a ação. A prisão temporária foi solicitada pela polícia e autorizada pela Justiça. O funcionário foi localizado no bairro de Paciência e não resistiu a prisão.

Em nota, a Águas do Rio informou que tomou conhecimento do caso e aguarda a apuração das autoridades. A concessionária afirmou ainda que não compactua com atos de violência e que está à disposição para colaborar com as investigações. A empresa também registrou ocorrência por dano ao patrimônio na 29ª DP, devido à quebra do para-brisa do veículo.