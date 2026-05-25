Anvisa determina recolhimento de anti-hipertensivo após erro na dose
Os pacientes que usaram a medicação do lote, tomaram apenas a metade da dose recomendada o que pode causar alterações na saúde
Um lote do medicamento Aldomet, da Aspen Pharma, utilizado no tratamento da hipertensão arterial, deverá ser recolhido voluntariamente após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi tomada depois de o fabricante detectar um erro na embalagem que poderia fazer com que os pacientes tomassem apenas metade da dose indicada.
Segundo a Anvisa, o problema ocorreu no lote P0019875 do remédio. As embalagens deveriam conter comprimidos de 500 mg, mas continham somente 250 mg. Outra medida adotada pela agência é que estão suspensas a comercialização, o uso e a distribuição do lote em questão.
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“Blisters da apresentação de 250 mg foram inseridos inadvertidamente em cartuchos correspondentes à apresentação de 500 mg”, informa o texto publicado no Diário Oficial.
Em razão do erro, os pacientes que usam o medicamento acabam consumindo somente a metade da dose recomendada, o que resulta em episódios de descontrole hipertensivo, além de comprometer o tratamento.
Os pacientes que compraram o remédio do lote devem interromper o uso e buscar orientação médica ou farmacêutica para substituir o produto por uma versão correta do medicamento.
Contudo, a Anvisa não informou se houve casos de problemas ligados ao erro nem a quantidade de caixas do remédio que foram distribuídas.
A Aspen Pharma alegou que a medida está restrita apenas ao lote P0019875.