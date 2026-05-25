Anvisa determina recolhimento de anti-hipertensivo após erro na dose

O erro na embalagem foi identificado pela própria Aspen Pharma - Foto: Divulgação

O erro na embalagem foi identificado pela própria Aspen Pharma - Foto: Divulgação

Um lote do medicamento Aldomet, da Aspen Pharma, utilizado no tratamento da hipertensão arterial, deverá ser recolhido voluntariamente após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi tomada depois de o fabricante detectar um erro na embalagem que poderia fazer com que os pacientes tomassem apenas metade da dose indicada.

Segundo a Anvisa, o problema ocorreu no lote P0019875 do remédio. As embalagens deveriam conter comprimidos de 500 mg, mas continham somente 250 mg. Outra medida adotada pela agência é que estão suspensas a comercialização, o uso e a distribuição do lote em questão.

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“Blisters da apresentação de 250 mg foram inseridos inadvertidamente em cartuchos correspondentes à apresentação de 500 mg”, informa o texto publicado no Diário Oficial.

Em razão do erro, os pacientes que usam o medicamento acabam consumindo somente a metade da dose recomendada, o que resulta em episódios de descontrole hipertensivo, além de comprometer o tratamento.

Os pacientes que compraram o remédio do lote devem interromper o uso e buscar orientação médica ou farmacêutica para substituir o produto por uma versão correta do medicamento.

Contudo, a Anvisa não informou se houve casos de problemas ligados ao erro nem a quantidade de caixas do remédio que foram distribuídas.

A Aspen Pharma alegou que a medida está restrita apenas ao lote P0019875.