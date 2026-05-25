Torcedores do Vasco tentam invadir São Januário após derrota por 3 a 0

Após derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, torcedores do Vasco tentaram depredar e invadir São Januário, na Zona Norte, na noite deste domingo (24). A Polícia Militar precisou intervir com armamento não letal.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os vascaínos chutando um dos portões do estádio. O grupo também jogou objetos contra a estrutura. O ato gerou reação de policiais militares, que arremessaram bombas de fumaça e dispararam tiros de borracha com o objetivo de dispersar a multidão.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foram acionados para conter um tumulto de torcedores do Vasco, ao redor de São Januário.

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Os agentes identificaram uma reunião de lideranças de torcidas organizadas, com grande número de pessoas, em um dos portões de acesso ao estádio. Devido a situação, os policiais estiveram no local para dialogar com os líderes do grupo, a fim de garantir a saída segura da equipe visitante, bem como dos jogadores e membros da comissão técnica do Vasco, que permaneciam dentro do estádio.

Após a conversa, o policiamento começou a ser desmobilizado. Ainda de acordo com a PM, logo em seguida, torcedores foram ao portão 9, na Rua Francisco Palheta, para invadir o estádio.

A corporação disse que foi necessário o uso de armamento não letal para dispersar os envolvidos. Não houve registro de prisões. O Bepe reforçou o policiamento na região.