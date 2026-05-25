Acidente entre carros deixa feridos em Itaipu; Vídeo

Ainda não se sabe as causas do acidente - Foto: Reprodução - Vídeo

Ainda não se sabe as causas do acidente - Foto: Reprodução - Vídeo

Um acidente entre dois carros de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (25), na Avenida Ewerton Xavier, em Itaipu, Niterói. A colisão aconteceu pouco antes da curva conhecida como ‘Goiabão’. Entre as vítimas estão um homem, uma mulher e uma criança, que sofreram ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Itaipu foram acionadas para a ocorrência às 5h17. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, e já receberam alta.

Com a força do impacto, um dos veículos capotou, enquanto o outro ficou bastante danificado. O motorista do carro que capotou não foi identificado até o momento. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Três vítimas foram levadas para o Heat | Foto: Reprodução

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O condutor do outro automóvel contou que seguia pela via principal acompanhado da mãe e do filho quando foi surpreendido pelo outro veículo atravessando a pista. Ele afirmou ainda que todos os ocupantes utilizavam cinto de segurança e que a criança estava devidamente acomodada na cadeirinha infantil.

“Eu estava com cinto, meu filho na cadeirinha também e minha mãe também usava cinto. Se não fossem essas medidas de segurança, acho que não estaríamos aqui”, disse.

Motoristas que passavam pela região registraram imagens dos veículos após a colisão.

A NitTrans informou que atuou em apoio ao Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência. Após a perícia, os veículos foram removidos com auxílio de reboque.





Motoristas que passavam pelo local registraram o acidente Reprodução