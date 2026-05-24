Mega-Sena 30 anos: apostas do Rio de Janeiro e Fortaleza acertam os seis números

O sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena com prêmio de R$ 336 milhões, aconteceu neste domingo (24), em São Paulo. Com duas apostas premiadas, uma realizada em Fortaleza e a outra na cidade do Rio de Janeiro, os vencedores vão dividir o valor. Cada uma receberá em torno de R$ 168 milhões.

A realizada na capital do Ceará apostou em 20 números, o que custa R$ 232 mil, na Loteria Aldeota, que fica localizada no bairro Aldeota. Já a feita no Rio apostou em seis números, pelo valor de R$ 6, em uma loteria no Centro da Cidade, chamada Patricius Loteria.

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Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. Além disso, 590 apostas acertaram cinco das dezenas sorteadas e levam R$ 13,8 mil cada. Há ainda 37 mil apostas que acertaram quatro dezenas e levam R$ 311,65.