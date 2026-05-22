Datafolha: Lula lidera cenário para 2026 e amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro

Levantamento Datafolha divulgado nesta sexta-feira (22) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 31% em um dos cenários simulados para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Em outro cenário testado, sem a presença de Flávio, Lula aparece com 41%, e Michelle Bolsonaro (PL), com 22%.

De acordo com o instituto, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro passou de três para nove pontos percentuais. Na pesquisa anterior, realizada entre os dias 12 e 14 de maio, o presidente tinha 38% das intenções de voto, contra 35% do senador no primeiro turno.

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O levantamento é o primeiro realizado integralmente após a divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Na rodada anterior, feita na semana passada, a maior parte das entrevistas ocorreu antes de o conteúdo vir a público.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.