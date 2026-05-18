Programa bônus eficiente da Enel rio concede descontos de 50% na troca de eletrodomésticos

No momento da aquisição do novo equipamento, o cliente deverá concordar em entregar um ar-condicionado ou uma geladeira, completa, em funcionamento e com mais de cinco anos de uso - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

No momento da aquisição do novo equipamento, o cliente deverá concordar em entregar um ar-condicionado ou uma geladeira, completa, em funcionamento e com mais de cinco anos de uso - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

A Enel Rio lança esta semana o Programa Bônus Eficiente, uma iniciativa da distribuidora que incentiva o uso consciente da energia elétrica através da substituição de equipamentos antigos por modelos mais novos, econômicos e com selo Procel. A campanha, que será iniciada amanhã (terça-feira, 19), é uma parceria da distribuidora com a rede varejista Novolare e vai disponibilizar geladeiras e aparelhos de ar-condicionado com descontos de 50%.

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No momento da compra, os clientes deverão entregar o equipamento usado, que precisa estar completo e ainda em funcionamento, para que a distribuidora e a loja façam o seu descarte correto. Ao participar da campanha, o cliente também poderá trocar, de forma gratuita, até 5 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED, mais econômicas e eficientes.

Para participar do programa Bônus Eficiente, o cliente deverá se cadastrar inicialmente na página https://cadastro-enel-rj.bonuseficiente.com.br/. A compra do eletrodoméstico poderá ser realizada em uma loja física ou no site da Novolare (https://www.novolare.com.br/). A Enel concederá aos consumidores participantes um bônus de 50% do valor total do eletrodoméstico.

Descarte correto e propósito social

No momento da aquisição do novo equipamento, o cliente deverá concordar em entregar um ar-condicionado ou uma geladeira, completa, em funcionamento e com mais de cinco anos de uso, para a Novolar. Em parceria com a Enel Rio, a rede de lojas encaminhará o equipamento antigo para um programa de reciclagem, em que componentes que não poderão ser reaproveitados serão descartados corretamente.

Também durante a compra, haverá um repasse, sem custo adicional para o cliente, de 5% do valor total do novo eletrodoméstico à Central Única das Favelas (Cufa). O montante arrecadado será destinado a iniciativas de apoio humanitário no estado. O Programa Bônus Eficiente dura até o fim do estoque das lojas participantes.

Serviço

Programa Bônus Eficiente

Link para inscrição: https://cadastro-enel-rj.bonuseficiente.com.br/

Início: terça-feira (19)

Duração: até o fim do estoque das lojas participantes

Rede de lojas parceira: Novolare (https://www.novolare.com.br/)

A compra poderá ser realizada pelo site (clicar na aba Bônus Eficiente) ou nas lojas físicas (endereço abaixo)

Endereço lojas físicas participantes do Programa Bônus Eficiente

Araruama - Rua Conselheiro Macedo Soares, 440, Loja 1 a 9, Centro

Arraial do Cabo - Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 29, Loja Centro

Búzios - Av. José Bento Ribeiro Dantas, 1.999, Manguinhos

Cabo Frio - Avenida Teixeira e Souza, 326

Cabo Frio - Rua Lopes da Guia, Loja 1

Cabo Frio - Rua Abelardo Barbosa, Quadra 31, Lote 9, Santa Margarida, Unamar (Tamoios)

Guapimirim - Rua Professor Rocha Farias, 155, Centro

Iguaba Grande - Rod. Amaral Peixoto, 2097, Quadra 7, Lote 311, Centro

Itaboraí - Av. 22 de Maio, 5990, Loja 3, Centro

Macaé - Avenida Rui Barbosa, 289, Centro

Magé - Avenida Santos Dumont, 245, Centro

Magé - Avenida Padre Anchieta, 89, Galpão

Maricá - Rua Ribeiro de Almeida, 268, Centro

Rio Bonito - Rua Quinze de Novembro, 120, Centro

Rio das Ostras - Rodovia Amaral Peixoto, 4488, Loja 1, Centro

São Gonçalo - Rua Dr Nilo Peçanha ,49, Centro

São Pedro da Aldeia - Rua Duque de Caxias, 19, Loja 2, Centro

Saquarema - Avenida Saquarema, 5397, Saquarema

Teresópolis - Rua Duque de Caxias, 171, Centro

Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, Várzea