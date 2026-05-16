Prefeitura de Niterói reformará quadra da Acadêmicos do Cubango

A Prefeitura de Niterói e o Acadêmicos do Cubango firmaram, nesta sexta-feira (15), um acordo para a realização de obras de revitalização na quadra da agremiação, localizada na Rua Noronha Torrezão, na Cidade Sorriso, através de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal Dimas Gadelha (PT-RJ). O encontro contou com a presença da presidente Patricia Cunha, do vice-presidente Iran Robinson, do deputado federal Dimas Gadelha (PT-RJ), Marcilene Souto - chefe de gabinete, representando o prefeito Rodrigo Neves -, e do vereador de São Gonçalo, Juliano Freitas (PT-SG).

O espaço, que vai muito além dos ensaios e apresentações da escola, é considerado um importante ponto de convivência da comunidade. Além das atividades ligadas ao carnaval, a quadra recebe ações sociais voltadas para crianças e moradores da região, workshops de samba no pé, ensaios de bateria, reuniões de planejamento e diversos eventos culturais realizados ao longo do ano.

A parceria prevê melhorias estruturais importantes para a preservação e modernização do espaço, fortalecendo ainda mais o papel social e cultural da Verde e Branca em Niterói. A Prefeitura mantém, historicamente, investimentos voltados à cultura popular e ao carnaval da cidade, contribuindo diretamente para a valorização das agremiações e das manifestações culturais do município. A presidente Patricia Cunha destacou a importância do encontro e do apoio recebido para o novo momento da escola:

“Ficamos muito felizes em receber o deputado Dimas, a secretária Marcilene, na figura do prefeito Rodrigo Neves, e o vereador Juliano, que tiveram toda a gentileza do mundo em conhecer a quadra da Cubango e apoiar, junto à Prefeitura de Niterói, esse projeto que vai mudar a vida de nós cubanguenses. O vice-presidente e eu estamos eternamente gratos por todo apoio e assistência”, agradeceu Patricia.

A direção da escola e os representantes envolvidos seguem alinhando os próximos passos do projeto, incluindo a definição do cronograma para o início das intervenções que serão realizadas na quadra da agremiação.