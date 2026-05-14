Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho, faz show neste sábado no evento Geração 80

O vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato, comandará este ano a noite do Geração 80, que acontece no próximo sábado (16), a partir das 20h30, no Praia Clube São Francisco, na Zona Sul de Niterói. O evento, que começou há alguns anos como uma festa para reunir colegas, hoje faz parte do calendário da cidade e ponto de encontro de quem gosta do melhor do rock das décadas de 80 e 90, seja para ouvir, cantar ou dançar muito. Dividirão os shows da noite com Suricato, a banda niteroiense Bloody Mary e o DJ Marcelo Paes.

Suricato já avisou que chega a Niterói com toda a disposição. À frente do show principal, o multi-instrumentista promete revisitar grandes sucessos que ultrapassaram a década de 1980 e permanecem hits até hoje. “Ninguém vai estar ali para celebrar o passado, um tempo que foi. O rock é atual, vamos fazer um show para festejar o hoje. E, se preparem porque sou roqueiro assumido”, adianta num spoiler do que se pode esperar da edição 2026 do Geração 80", afirmou.

Leia também:

Polícia Civil prende integrante de esquema de pirâmide financeira em Niterói

Porto da Pedra anuncia João Ribeiro e Duda Mendes como terceiro casal para o Carnaval 2027

Segundo o produtor cultural Paulinho Nethelland, idealizador do evento, neste ano, com Suricato, a festa se tornou show de um dos grandes talentos do rock brasileiro, com carreira reconhecida antes mesmo de se tornar vocalista do Barão Vermelho. “Agora, imagina poder reviver a história musical dos anos 80 e 90 com tudo o que tem de bom, mas sem os sufocos que a gente costumava passar, graças à estrutura que envolve o evento”, instiga Paulinho, lembrando que o Geração 80 acontece em ambiente climatizado com serviço de bar e atendimento personalizado, entre outras “regalias”.

Quem já foi a outras edições do Geração 80 sabe que o evento é sinônimo de pista cheia porque a música não para. Entre os dois shows da noite, O DJ e VJ Marcelo Paes garantirá o ritmo com vídeos e clipes de artistas e sucessos projetados num grande painel de LED.

Rodrigo Suricato, the guitarman

O músico carioca, vocalista do Barão Vermelho, uma das mais importantes bandas da história do rock brasileiro, canta, compõe e é multi-instrumentista. Reconhecido com o Grammy Latino de melhor guitarrista brasileiro, chegou ao grande público com a banda “Suricato” depois da participação no programa musical Superstar da Rede Globo, em 2014. Com a banda esteve em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza.

Suricato começou a carreira cantando em bares e rodou o Brasil acompanhando nomes como Maria Gadú, Leandro Léo, Isabella Taviani, Tiago Iorc, Leoni, Paulinho Moska, Ritchie, Lia Sabugos, Tarzy Szpilman e Big Gilson, entre outros, até assumir o vocal e a guitarra do Barão Vermelho.

A banda niteroiense Bloody e Mary e o DJ Marcelo Paes estão entre as atrações da noite | Foto: Divulgação

Bloody Mary, pop rock pra cantar junto

A banda Bloody Mary tem mais de uma década de estrada, enchendo as pistas e os espaços de show Brasil afora, num mix de hits que vão dos Beatles e Elvis até Kate Perry e Lady Gaga, sem falar nos sucessos nacionais. No comando da banda está a voz inconfundível e contagiante de Mariana Oliveira, vocalista do grupo.

Serviço

Festa Geração 80

Data: 16 de maio de 2026

Horário: 20h30

Local: Praia Clube São Francisco (Estrada Leopoldo Fróes, 700 - São Francisco)

Ingressos: www.guicheweb.com.br/geracao80