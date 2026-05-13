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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de maio de 2026 - 08:51
Prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.
Prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio. -

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

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Os números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

  • 89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada
  • 5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Tags:

loteria Prêmio acumulado da Mega-Sena Sorteio da Mega-Sena

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