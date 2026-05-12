Ônibus do Rio vão parar de aceitar dinheiro a partir do fim de maio

Com a mudança, o embarque será feito apenas por meios eletrônicos, como cartões Jaé, Riocard e aplicativos digitais compatíveis - Foto: Prefeitura do Rio

Com a mudança, o embarque será feito apenas por meios eletrônicos, como cartões Jaé, Riocard e aplicativos digitais compatíveis - Foto: Prefeitura do Rio

Os passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro precisarão se adaptar a uma nova regra nos próximos dias. A Prefeitura anunciou que os coletivos deixarão de aceitar pagamento em dinheiro a partir do dia 30 de maio.

Com a mudança, o embarque será feito apenas por meios eletrônicos, como cartões Jaé, Riocard e aplicativos digitais compatíveis com o sistema de bilhetagem da cidade.

Segundo a Prefeitura do Rio, a decisão tem como objetivo aumentar a segurança dentro dos ônibus, reduzir assaltos e agilizar o embarque dos passageiros. A administração municipal também afirma que a medida ajuda no controle da arrecadação do transporte público.

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A mudança faz parte da expansão do sistema Jaé, plataforma de pagamento implantada nos transportes municipais. A proposta é integrar diferentes modais em um único sistema digital.

Mesmo com o fim do dinheiro nos ônibus, usuários do Bilhete Único continuarão utilizando o benefício normalmente por meio dos cartões cadastrados.

A prefeitura informou que equipes de orientação estarão nos principais terminais e pontos de circulação para ajudar passageiros durante o período de adaptação às novas regras.